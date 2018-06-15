墨西哥大選前又傳暴力 市長候選人遇害身亡

（中央社墨西哥市14日綜合外電報導）墨西哥一名競選連任的市長今天遭槍殺不治，是一週之內第2起政治人物遇害案件。8日，國會議員候選人普龍（FernandoPuron）與支持者自拍時，後腦中彈身亡。

米卻肯州（Michoacan）州長奧里歐里斯（SilvanoAureoles）推文說，代表國家行動黨（PAN）旗下兩翼同盟參選市長的查維斯（Alejandro Chavez Zavala），今天送醫後宣告不治。

奧里歐里斯要求對這座小城市長謀殺案伸張正義，並表示有關當局將調查攻擊事件。查維斯的妻子也在攻擊中受傷。