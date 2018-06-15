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中央社

軍改案朝野協商 起支俸率無共識送院會處理

中央社2018/06/15 13:28
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者劉冠廷台北15日電）立法院長蘇嘉全今天繼續召集朝野協商軍改案，針對18條還有爭議的條文進行協商，有關起支俸率的標準，蘇嘉全裁示，各黨團都有堅持的立場，因此保留到院會處理。

蘇嘉全今天繼續召集朝野協商攸關軍人年金改革的「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」，就本週已協商後仍未達成共識的18條條文，做第二輪的協商。

有關是否要取消「將級」軍官的服役年限，國民黨立委馬文君表示，如果按照草案所定起支俸率計算，只要少將當愈久，其所得替代率甚至會比中將、上將還高；且這也會導致上校無法上來，沒有未來。最終，朝野同意將級軍官比照校尉軍官延長2年的停年辦法，國防部也尊重相關協商結果。

至於在本次修法重點之一的起支俸率標準，朝野第二輪協商時，各黨團仍各有堅持，行政院的版本是服役滿20年起支俸率為55%，每增加一年增加2%；所得替代率上限士官95%、軍官90%。

國民黨立法院黨團的版本是服役滿20年起支俸率為60%，每增加一年增加2%，所得替代率上限士官95%、軍官90%。國民黨立委呂玉玲更提出修正動議，區分已退役與現役的計算標準，現役服役滿20年起支俸率為55%，每增加一年增加2.5%；已退役的起支俸率則為60%，每增加一年增加2.5%。

蘇嘉全最終裁示，這條已經討論了約1個半小時，各黨團都有堅持的立場，因此第26條有關起支俸率的標準予以保留，這一定要到院會，大家陳述意見，然後再做最後的處理；不過幾個有共識的點，包括提高因公傷殘者的俸率等，行政單位要再整理。

今天的協商，仍維持這幾天和諧的氣氛，預計下午能就第一輪協商後所保留的18條條文，完成第二輪的討論。蘇嘉全也說，今天一定要完成第二輪協商。（編輯：張良知）1070615

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