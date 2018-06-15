軍改案朝野協商 起支俸率無共識送院會處理

（中央社記者劉冠廷台北15日電）立法院長蘇嘉全今天繼續召集朝野協商軍改案，針對18條還有爭議的條文進行協商，有關起支俸率的標準，蘇嘉全裁示，各黨團都有堅持的立場，因此保留到院會處理。

蘇嘉全今天繼續召集朝野協商攸關軍人年金改革的「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」，就本週已協商後仍未達成共識的18條條文，做第二輪的協商。

有關是否要取消「將級」軍官的服役年限，國民黨立委馬文君表示，如果按照草案所定起支俸率計算，只要少將當愈久，其所得替代率甚至會比中將、上將還高；且這也會導致上校無法上來，沒有未來。最終，朝野同意將級軍官比照校尉軍官延長2年的停年辦法，國防部也尊重相關協商結果。