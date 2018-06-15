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毒蟲駕車播放電子樂飄出K味　遭圍捕送辦

記者鄧力軍／台中報導2018/06/15 14:11
▲李姓男子車上藏毒還高調駕車，大聲播放電子樂引來警察攔查（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.06.15)
▲李姓男子車上藏毒還高調駕車，大聲播放電子樂引來警察攔查（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.06.15)

李姓毒蟲車內藏毒還舉止高調，駕著車大聲播放著電子樂，警方將他攔查，當場就聞到濃濃K菸味，李嫌心虛棄車狂奔，警方通報攔截圍捕，追逐了約一公里，終於將李嫌逮捕，警方從其身上搜出一包K他命1.6公克，車內駕駛座方向盤下方又再查獲Hello Kitty布袋，袋中有K他命7包共7.4公克。訊後依毒品危害防治條例送移台中地檢署偵辦。

中市警第四分局大墩派出所巡佐許文錡、警員陳言昕及陳柏叡巡邏經南屯區大墩東街口，發現一部白色自小客車窗搖下，傳出巨大電子音樂聲，引起員警注意。員警經過駕駛座車窗時，立馬聞到濃厚塑膠味，欲詢問駕駛人李男(27歲)為何車內有難聞的塑膠味，李男突然打開車門拔腿狂奔，陳員除通報警網支援攔截，一路從大墩東街追到大墩三街，李男跑得氣喘吁吁，雙方追逐約一公里路程，因陳員平日喜愛參加馬拉松活動是馬拉松好手，游刃有餘，臉不紅氣不喘成功將李男攔下。

李嫌交出口袋中的三級毒品K他命1包(毛重為1.6公克)，員警隨後於車內駕駛座方向盤下方又再查獲Hello Kitty布袋，袋中有三級毒品愷他命7包(毛重7.4公克)，合計共查獲三級毒品愷他命8包(毛重9公克)。李男辯稱毒品係僅供自己使用。


 

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關鍵字k他命毒品第四分局大墩派出所
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