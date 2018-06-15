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娛樂

萊特姐弟險解散　姐姐尪愛相隨放話買100張專輯

記者吳雨婕／台北報導2018/06/15 13:54
▲The Lighters萊特姐弟差點解散。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.15）
▲The Lighters萊特姐弟差點解散。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.15）

3年前以一曲〈Running on Water〉出道的萊特姐弟（The Lighters），兩人平均身高181公分，讓人印象深刻。這3年的時間，他們經歷了《星光大道》與《中國好歌曲》節目的洗禮，以及面臨因為吵架而差點面臨解團危機，而如今，他們終於推出了同名創作專輯《The Lighters》。

這張專輯是萊特姐弟向親朋好友借了200萬元發片，對此他們笑說，其實會有點壓力，「但大家都是抱著跟我們一起完成夢想的心情，所以也沒有借據那些東西。」談到還款計畫，弟弟James（胡斯漢）無奈的說：「我是男生特別會想這個東西，睡覺前都會想到這件事。」


▲The Lighters萊特姐弟發行首張EP。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.15）

感情好的兩人，在2014年姐姐胡斯華（Catherine）結婚時大吵一架，因為當時姐弟倆正好剛組團，James覺得：「這個過程中讓我覺得音樂事業，沒有在一開始就放心力進去。」雖然偶爾吵架激烈的時候，但都是冷戰居多，且最後通常是James先向姐姐道歉。

而Catherine已經結婚近4年，被問到會不會介意突然在宣傳期迎來新生命，她笑說：「真的順其自然。」反倒是一旁的James比姐姐還緊張的說「我真的很替她緊張」，Catherine補充到自己想生三個小孩，而後低調表示，正在上市公司工作的新加坡籍老公愛相隨，為了她向公司請了一個禮拜的假來台陪伴，老公更大方的說，要買100張專輯，以行動支持愛妻。


▲The Lighters萊特姐弟發行首張EP。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.15）


▲「萊特姐弟」姐姐Catherine（右）老公現身記者會低調支持。（圖／記者吳雨婕攝 , 2018.06.15）

萊特兄弟的這條音樂路，家人是最大的助力，爸爸在知道他們想要從事音樂事業時，完全沒有反對，任由他們去闖、去受傷，就算他們經歷過挫折，爸爸也從來沒有質疑過他們走音樂路的決心。

關鍵字萊特姐弟the lighters
男神疑被戴綠帽　淚認與女友分手

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