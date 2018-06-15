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台積電去年繳稅661.9億 居台灣之冠

中央社2018/06/15 13:40
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者張建中新竹15日電）晶圓代工廠台積電去年在全世界繳納的稅款達新台幣696億元，其中，繳納予中華民國政府的稅額比例達95.1%，約661.9億元，為台灣繳稅最多的公司。

台積電去年營運表現亮麗，稅後淨利達3431.1億元，改寫歷史新高紀錄，台灣廠區員工創造的人均利潤達21萬8951美元，是商業資源公司Expert Market評比全球十強中唯一的亞洲企業。

據台積電企業社會責任報告書指出，台積電自民國93年至106年止，已累積發放現金股利約新台幣1.2兆元，106年盈餘將每股配發8元現金股利，預計今年發放。

除回饋股東外，台積電並支持有助於企業創新及促進經濟成長的稅務政策，同時致力於資訊透明化及永續發展。

台積電指出，106年有效稅率13.4%，低於中華民國營利事業所得稅的法定稅率17%，主要是因為台積電仍適用以前年度增資擴展所申請的5年免稅優惠，並享有投入研究發展支出而依法取得的投資抵減稅額。

據統計，台積電106年在全世界繳納稅款達696億元，其中，中華民國占95.1%，亞洲地區占2.4%，北美地區占2.4%；據彭博資料庫顯示，台積電是106年台灣繳納所得稅最多的公司。

台積電表示，107年修正生效的中華民國所得稅法，已取消兩稅合一制度，並將營利事業所得稅的稅率由17%調升至20%，未分配盈餘加徵營所稅的稅率由10%調降至5%。因台積電仍適用5年免稅優惠，經評估107年有效稅率不會有重大影響。（編輯：楊凱翔）1070615

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