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淡海影城年底開幕　低總價、超低約29%公設屋熱銷8成

記者許家禎／台北報導2018/06/15 16:26
▲美麗華淡海影城預計於2018年第4季開幕，隨著淡海新市鎮交通與生活機能越來越完善，當地建案也逐漸受到矚目。其中，有建案強調步行10分鐘即到達影城，首購族輕鬆成家，3房總價只要768萬（不含車位）。（圖／歐樂市提供）
▲美麗華淡海影城預計於2018年第4季開幕，隨著淡海新市鎮交通與生活機能越來越完善，當地建案也逐漸受到矚目。其中，有建案強調步行10分鐘即到達影城，首購族輕鬆成家，3房總價只要768萬（不含車位）。（圖／歐樂市提供）

美麗華淡海影城預計於今（2018）年第4季開幕，隨著淡海新市鎮交通與生活機能越來越完善，當地建案也逐漸受到矚目。其中，有強調步行10分鐘即到達影城的建案，打出首購族輕鬆成家，3房總價只要768萬（不含車位）。另外，相較同區域，公設比超低約29%，距離淡海輕軌綠山線G5也只要短短600米，再加上未來百貨商場、餐飲與旅館進駐，增值性頗令人有想像空間。

今（2018）年4月，美麗華影城攜手宏泰人壽，宣布影城將進駐淡海新市鎮，預計將於第4季開幕營運，這是淡水首家大型影城。而坐落在影城對面、由宏泰集團投資的大型建案1-2期今年將陸續交屋，屆時約有3000多戶遷入，之後還有第3期，三期合計總戶數多達5000戶左右。


▲美麗華淡海影城預計於今（2018）年第4季開幕。（圖／歐樂市提供）

另外，除了美麗華影城，百貨商場、餐飲與旅館，最快也將在明（2019）年第1季之後陸續進駐，再加上年底輕軌通車開幕營運，勢必將帶動淡水、八里、三芝、士林與北投等周邊人潮與錢潮，交通地段加上人口紅利支撐，都讓淡海新市鎮不可同日而語。

而在淡水當地深耕已久的佳晟建設，以紅樹林「托斯卡尼」系列10年造鎮計畫在當地聞名，成為淡水當地人購屋的指名品牌。由於看好淡水後續發展，因此也在新市二路三段，打造首購族輕鬆成家「歐樂市」建案，該案基地面積450坪，共86戶2-3房的均值規畫，2房全數售罄，3房廣告戶總價768萬（不含車位）。

專案經理張議璿表示，「歐樂市」距離輕軌綠山線捷運G5站僅600米，步行5分鐘即可到達，且擁有超低約29%公設，低於周邊其他建案的31-33%，讓購屋者擁有高坪效。特別的是，獨創3房5.6米的餐廳大面寬空間，可讓屋主更有彈性規畫與布置。他說，由於首購族最大考量還是總價，因此低總價再加上影城與商場進駐都讓該案近期詢問度飆高。


▲年底輕軌通車開幕營運，勢必將帶動淡水、八里、三芝、士林與北投等周邊人潮與錢潮，交通地段加上人口紅利支撐。（圖／歐樂市提供）

張議璿指出，該案預計今年8-9月交屋，目前已熱銷超過8成，屆時購屋者搬新家，周邊生活機能也一併提升，包括影城、商場、飯店、餐飲，周邊還有淡水中心商業區、家樂福、淡水國民運動中心等，淡海新市鎮不同於以往，當然增值性也很有潛力。

而負責建案銷售的萬騰機構為回饋客戶，包括淡水、新莊、龜山林口、桃園八德、三重與汐止共有7個建案，舉辦「聯合賞屋嘉年華」，即日起至9月9日只要賞屋照相打卡上傳至臉書粉絲頁，就有機會抽到Gogoro、蘋果iPhone 8、3C與家電等好禮，總價值上百萬，最多有3次賞屋抽獎機會，若成功購屋者還能加碼再抽1次，歡迎民眾賞屋去。

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