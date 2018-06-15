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羊毛出在羊身上 紐西蘭明年開徵觀光人頭稅強化基建

鉅亨網2018/06/15 13:45
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明年去紐西蘭觀光，簽證費用要多一筆了。

紐西蘭工黨政府週五 (15 日) 表示，打算對大多數國際遊客徵收觀光稅以資助基礎設施，以緩解該國旅遊業蓬勃發展的旅遊業壓力。

預計這個新的觀光人頭稅自 2019 年中、正值官方推動的「中國紐西蘭觀光年」中期開徵，每人稅額高達 35 紐元 (24.40 美元)，預計每年可新徵 5700 萬紐元至 8000 萬紐元 (3970 萬美元至 5580 萬美元) 用於資助保護和基礎設施。

紐西蘭旅遊部長 Kelvin Davis 在電郵聲明中說，「觀光客提供少許的貢獻是公平的，因為如此我們就可以協助提供觀光客需要的基礎設施，並更能保護觀光客喜愛的自然景觀。」

紐西蘭最主要的觀光客來源鄰國澳大利亞將豁免觀光稅，但其他主要旅客來源包括中國、美國和英國在內都須支付這項新稅。

稅收將透過預先簽證申請，以及透過新的電子旅遊管理機構申請落地簽時支付。

過去 4 年紐西蘭旅遊業創紀錄的飆升，推動了驚人的經濟成長，但其基礎設施無法趕上觀光需求，本地人抱怨曾經寧靜的大自然擠滿了人和垃圾。

根據商業、創新和就業部的數據，擁有大約 450 萬人口的紐西蘭自 2015 年以來，遊客數量躍升了近 30%，至 4 月達到 380 萬人次。

總理 Jacinda Ardern 的中間偏左派政府去年 10 月上台，結束了近 10 年來中間偏右派的國家黨統治。她領導的工黨曾經推動經濟「適合所有紐西蘭人」，並且已經實施更偏保護主義的政策，包括禁止大多數外國人購房。

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