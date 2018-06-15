蔡總統:踏實外交基礎上 台巴友誼會不斷延續

（中央社記者葉素萍台北15日電）總統蔡英文今天接見巴拉圭工商部長雷依德，她說，透過持續深化台巴經貿和產業合作，能為雙邊帶來長遠利益；台巴的友誼，會在「踏實外交、互惠互助」基礎上，不斷延續下去。

蔡總統今天在總統府接見巴拉圭工商部長雷依德（Gustavo Leite）。

蔡總統致詞表示，雷依德是台灣的老朋友，光是去年一年，她就曾經2次接待部長，今天開心歡迎雷依德再次率團來訪。

總統說，雷依德是巴拉圭對外經貿事務的關鍵人物。最近一段時間，巴拉圭經濟表現相當亮眼，去年的經濟成長率超過4%。為了讓國家繼續進步，雷伊德為經貿事務投入非常多心力，貢獻相當大。