簡廷芮秀22吋螞蟻腰　為維持身材變「好鼻師」聞香果腹

出道以來，以電影《我的少女時代》及戲劇《稍息立正我愛你》打開知名度的Dewi簡廷芮，今（15）日發行她的首張個人迷你專輯《大衛女孩》。從女孩團體裡單飛，首次以個人之姿推出代表自己的作品，簡廷芮表示：「一方面很緊張，一方面也很興奮，希望透過這張專輯，讓大家更認識我。」日前簡廷芮為新歌〈都是我的〉前往宜蘭出外景，還特別邀請好友「這群人」執導演筒，在MV裡她展現苦練的身材之外也大秀舞技。

歌曲MV中簡廷芮飾演一個民宿的管家，對前來投宿的男房客一見鐘情，展開一系列的幻想希望男生的愛、笑容，在影片中她秀出苦練已久的22吋腰部、臀部線條，同時也有舞蹈的演出，舞蹈的部分編舞老師特地編排了許多秀臀部線條的動作，讓簡廷芮開玩笑表示：「為舞蹈取名為UPUP舞，因為跳這個舞真的可以提臀。」