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娛樂

簡廷芮秀22吋螞蟻腰　為維持身材變「好鼻師」聞香果腹

記者吳雨婕／綜合報導2018/06/15 16:28
▲簡廷芮秀22吋螞蟻腰。（圖／阿爾發音樂提供 , 2018.06.15）
▲簡廷芮秀22吋螞蟻腰。（圖／阿爾發音樂提供 , 2018.06.15）

出道以來，以電影《我的少女時代》及戲劇《稍息立正我愛你》打開知名度的Dewi簡廷芮，今（15）日發行她的首張個人迷你專輯《大衛女孩》。從女孩團體裡單飛，首次以個人之姿推出代表自己的作品，簡廷芮表示：「一方面很緊張，一方面也很興奮，希望透過這張專輯，讓大家更認識我。」日前簡廷芮為新歌〈都是我的〉前往宜蘭出外景，還特別邀請好友「這群人」執導演筒，在MV裡她展現苦練的身材之外也大秀舞技。

歌曲MV中簡廷芮飾演一個民宿的管家，對前來投宿的男房客一見鐘情，展開一系列的幻想希望男生的愛、笑容，在影片中她秀出苦練已久的22吋腰部、臀部線條，同時也有舞蹈的演出，舞蹈的部分編舞老師特地編排了許多秀臀部線條的動作，讓簡廷芮開玩笑表示：「為舞蹈取名為UPUP舞，因為跳這個舞真的可以提臀。」


▲簡廷芮在MV中大跳UPUP舞。（圖／阿爾發音樂提供 , 2018.06.15）

簡廷芮為了新專輯狂練健身並嚴格控制飲食，讓體脂肪保持在18%，在MV裡跳舞、溜冰，同時更情商好友「這群人」擔任導演，對於新專輯可以說勞心勞力，她表提到：「半年前知道要自己做專輯時就開始準備，希望可以有好成績。」而為了維持好身材簡廷芮已經近半年時間沒有吃過排骨便當，在工作場合放飯時都會跟工作人員借便當來聞一下，自己則是準備水煮雞肉、花椰菜配排骨便當香氣果腹。


▲簡廷芮為了保持身材都靠「聞香」果腹。（圖／阿爾發音樂提供 , 2018.06.15）

關鍵字簡廷芮
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