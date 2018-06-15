寶成每股配發2元現金股利

以營運部門別而言，寶成鞋類製造與運動用品零售及品牌代理依然為寶成工業的兩大核心業務，2017年合併營收比重分別為66.6%及33.1%，其他業務則占合併營收比重0.3%。

（中央社記者潘智義台北15日電）製鞋及運動用品零售商寶成工業公司今天召開股東常會，通過盈餘分配案，每股配發現金股利新台幣2.0元，並順利完成一席獨立董事補選，由陳煥鐘當選。

詹陸銘說，隨著合併營收持續成長，運動用品零售及品牌代理業務的營收占比逐漸增加，並獲益於鞋類製造業務不斷提升生產效率，寶成工業2017年合併營業毛利730.68億元，較2016年增加3.8%。

不過，由於運動用品零售及品牌代理業務拓展銷售網絡，及進行店點升級優化，使合併營業費用較2016年度增加，寶成工業2017年稅後淨利為129.22億元，較2016年減少1.0%，稅後每股盈餘為4.38元。

詹陸銘說，鞋類製造業務為寶成工業合併營收之主要來源，經過40多年在製鞋領域的專注經營，現為全球最具規模的專業製鞋廠商，為數10個國際品牌代工製造，及代工設計製造 (OEM/ODM) 運動鞋、休閒鞋、戶外鞋及運動涼鞋。

寶成工業統計，2017年共生產3億2460萬雙鞋，越南、印尼及中國大陸分別占總產量45%、36%和17%，其他包括柬埔寨、孟加拉及緬甸等地區則約占2%。寶成工業2018第1季則共生產7660萬雙鞋，越南、印尼、中國大陸和其他，分別占總產量44%、39%、15%和2%。

寶成工業指出，2017年及2018年第1季運動用品零售及品牌代理業務的營收表現均保持雙位數增長。截至2018年3月底，共經營8836個銷售據點，包含5517個直營店及3319個加盟店。（編輯：林沂鋒）1070615