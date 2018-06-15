台積電尾盤表態 台股漲73點守穩月線

（中央社記者田裕斌台北15日電）台股早盤面臨短線賣壓，指數一度跌破11000點大關，不過，台積電尾盤向上拉抬，帶動指數穩守11000點及月線約11032點大關，最後一盤更強拉40點。

加權股價指數終場上漲73.49點、漲幅0.67%、收在11087.47點、成交值新台幣1899.77億元，雖然即將進入端午連假，但今天最後一盤多頭大砸422億元拉抬指數，成交值創8日以來新高，人氣股今天表現都不差。

二線光學類股由玉晶光帶頭，創9個月以來新高，光碟片雙雄錸德、中環也擺脫回檔走勢，被動元件族群則由國巨帶頭，華新科、禾伸堂聯袂大漲。