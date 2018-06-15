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中央社

洪仲丘案 人事官緩刑定讞

中央社2018/06/15 14:05
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者王揚宇台北15日電）陸軍下士洪仲丘死亡案，家屬另對542旅人事官石永源提出妨害自由罪自訴；高院考量石男捐款並與家屬和解，判石6月徒刑、緩刑2年。全案經上訴今遭最高法院駁回，全案定讞。

這起案件源於，陸軍542旅旅部連下士洪仲丘民國102年6月23日晚間7時許，因收假返營回到陸軍542旅駐地新竹湖口第3營區，於該營區2號門前遭待命班人員查獲攜帶照相功能手機及MP3播放器各1具，進而被送禁閉室操練身亡。

石永源案發時擔任陸軍第六軍團裝甲第542旅旅部人事科人事參謀官，代理承辦洪仲丘懲處案。洪仲丘父母於103年對石永源提起妨害自由罪自訴。

二審台灣高等法院今年1月依共同公務員假借職務上之權力剝奪他人行動自由罪，判處石永源6月徒刑、緩刑2年。

石男不服提上訴，辯稱不知相關規定、沒有犯意；最高法院認為這不是正當理由，駁回上訴確定。

另方面，案發後，前陸軍542旅長沈威志、時任542旅副旅長何江忠、連長徐信正、副連長劉延俊、士官長陳以人、上士范佐憲多人遭移送法辦。

法院審理後，沈威志無罪確定；陸軍269旅戒護士陳毅勳被控業務過失致人於死，緩刑2年確定。何江忠、徐信正各遭判處1年6月徒刑，劉延俊、陳以人各1年徒刑，范佐憲1年2月徒刑，均緩刑2年，何等5人判刑確定。（編輯：張銘坤）1070615

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