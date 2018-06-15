慶祝台鐵130週年　攝影展紀錄不同的台東視野

看好台東攝影展，今天在熱鬧的台東火車站展開，同時也慶祝台鐵130週年慶，台東站長楊舜安表示，展期就在暑假期間，讓回鄉的民眾和前來遊玩的旅客，都可以就近欣賞台東特有的風俗民情。

玻璃櫥窗上貼滿了一張張貼近生活的照片，讓旅客都駐足在櫥窗前仔細觀賞，這是在地立法委員劉櫂豪、議員洪宗楷號召攝影愛好者的成果，共分成「看好台東攝影展」、「台東鐵路展」、「台東大菜市：中央市場手機攝影展」三大主題，劉櫂豪表示，火車站不是只有上下車的地方，而是能夠呈現台東更多元文化的空間，最大的期待就是改造後的火車站，讓更多人看到最美的台東。