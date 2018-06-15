慶祝台鐵130週年　攝影展紀錄不同的台東視野

看好台東攝影展，今天在熱鬧的台東火車站展開，同時也慶祝台鐵130週年慶，台東站長楊舜安表示，展期就在暑假期間，讓回鄉的民眾和前來遊玩的旅客，都可以就近欣賞台東特有的風俗民情。
玻璃櫥窗上貼滿了一張張貼近生活的照片，讓旅客都駐足在櫥窗前仔細觀賞，這是在地立法委員劉櫂豪、議員洪宗楷號召攝影愛好者的成果，共分成「看好台東攝影展」、「台東鐵路展」、「台東大菜市：中央市場手機攝影展」三大主題，劉櫂豪表示，火車站不是只有上下車的地方，而是能夠呈現台東更多元文化的空間，最大的期待就是改造後的火車站，讓更多人看到最美的台東。
劉櫂豪以山、土地、海、人的笑容為主題規劃，邀請台東在地攝影師徐明正、林建岳、張益銘、巫戎剛聯合展出「看好台東攝影展」，同時也提供台東經典火車照片，來慶祝台鐵130週年的「台東鐵路展」。
值得一提的是「台東大菜市：中央市場手機攝影展」，這也是劉櫂豪與洪宗楷在今年春節前夕舉辦中央市場手機攝影紀錄活動，展出當天參與的所有照片，紀錄不同觀點的大菜市，也讓大家看到不一樣的台東。
▲慶祝台鐵130週年，台鐵台東站與立委劉櫂豪和議員洪宗楷共同舉辦攝影聯展。（圖／記者鄭志宏攝）
▲照片放置在玻璃櫥窗上，格外顯得亮眼。（圖／記者鄭志宏攝）