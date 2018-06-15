局部關節退化　機器人手臂換術復原快

台中大雅的65歲蔡先生，年輕時從事金紙製造工作，經常搬重物導致膝蓋提早磨損，9年前開始兩邊膝蓋感到疼痛，3年前先透過傳統人工關節手術開左膝，因術後傷口很痛、復原又慢，所以右腳一直忍痛至今，直到痛到不能再痛才尋求治療，前往長安醫院骨科看診，經X光檢查右膝內側局部損壞，骨科主任楊志鴻醫師建議透過「Mako機器人關節置換術」治療，疼痛少、復原快，果真恢復比傳統快二倍，讓他非常欣喜。 蔡先生說，之前先開左腳膝蓋，是用傳統人工關節置換，因為開過一隻很痛，所以右腳忍痛至今，又痛起來不開不行。在網路看到長安醫院骨科介紹「Mako機器人關節置換術」疼痛少、復原快，來看診評估後也覺得不錯；後來聽游泳班友人也在這裡開機器人手臂恢復很好，二個禮拜就出國去日本玩；還跑去問同樣開過機器人手臂、在台中潭子賣肉圓的林姓婦人，她也說不錯，因楊醫師有許多手術成功案例，所以最後決定在這裡開。」 機器人手臂和傳統關節手術都開過的蔡伯伯說，兩相比較下，機器人手臂真的不錯，恢復比傳統快二倍、疼痛也較少。

他說：傳統要住院七天，剛開完刀有引流管四天才能拿掉，走路很不方便；一個禮拜出院回家後，還要一直做復健彎曲膝蓋，要不然關節會硬梆梆，一、二個月後才能拿手扙走路。機器人手臂禮拜一開刀，禮拜三就可以出院。術後也不用引流管，手術當天即可下床走路上廁所，甚至可以走到病房外的交誼廳。術後16天，膝蓋已經可以彎曲到130度，在家裡也都不用拿手扙走路。



骨科主任楊志鴻醫師表示，蔡伯伯年經時從事粗重工作，經常需要蹲下去站起來，造成右膝已呈退化性關節炎現象，但經由X光只見內側膝關節磨損較嚴重，若以傳統人工關節置換方式，需全膝置換，不僅傷口大且復原慢，建議右膝透過機器人手臂精準且符合個人膝蓋形狀做置換，不僅疼痛少、復原快，且保留韌帶及外側完好部位，可達永久性最佳效果，之後也不需再置換一次，讓他欣然同意接受最新機器人手臂治療膝蓋。



楊志鴻說，大部分膝關節退化的人以內側居多，這是因人體工學上，當人體站立、蹲下及爬樓梯的過程中，都是用內側在傳遞身體重量的百分比居高，大概佔60%~70%，所以主要都是內側磨損，膝蓋外側較少磨損。因此大部分需置換膝關節的患者，以置換內側為主，若能透過機器人手臂達到內側精準置換，通常可以維持終身，不需再做第二次人工關節置換。建議局部膝蓋磨損的患者，皆可透過機器人手臂精準且量身訂做、保留韌帶的方式，達到最佳的治療效果。