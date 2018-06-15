NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈喝珍奶用這個　網友笑：有創意首批量產型沱江艦　本月招標8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

局部關節退化　機器人手臂換術復原快

記者林重鎣／台中報導2018/06/15 14:52
▲機器手臂開膝安全又恢復快（圖／林重鎣攝 , 2018.6.15)
▲機器手臂開膝安全又恢復快（圖／林重鎣攝 , 2018.6.15)

台中大雅的65歲蔡先生，年輕時從事金紙製造工作，經常搬重物導致膝蓋提早磨損，9年前開始兩邊膝蓋感到疼痛，3年前先透過傳統人工關節手術開左膝，因術後傷口很痛、復原又慢，所以右腳一直忍痛至今，直到痛到不能再痛才尋求治療，前往長安醫院骨科看診，經X光檢查右膝內側局部損壞，骨科主任楊志鴻醫師建議透過「Mako機器人關節置換術」治療，疼痛少、復原快，果真恢復比傳統快二倍，讓他非常欣喜。

蔡先生說，之前先開左腳膝蓋，是用傳統人工關節置換，因為開過一隻很痛，所以右腳忍痛至今，又痛起來不開不行。在網路看到長安醫院骨科介紹「Mako機器人關節置換術」疼痛少、復原快，來看診評估後也覺得不錯；後來聽游泳班友人也在這裡開機器人手臂恢復很好，二個禮拜就出國去日本玩；還跑去問同樣開過機器人手臂、在台中潭子賣肉圓的林姓婦人，她也說不錯，因楊醫師有許多手術成功案例，所以最後決定在這裡開。」

機器人手臂和傳統關節手術都開過的蔡伯伯說，兩相比較下，機器人手臂真的不錯，恢復比傳統快二倍、疼痛也較少。

他說：傳統要住院七天，剛開完刀有引流管四天才能拿掉，走路很不方便；一個禮拜出院回家後，還要一直做復健彎曲膝蓋，要不然關節會硬梆梆，一、二個月後才能拿手扙走路。機器人手臂禮拜一開刀，禮拜三就可以出院。術後也不用引流管，手術當天即可下床走路上廁所，甚至可以走到病房外的交誼廳。術後16天，膝蓋已經可以彎曲到130度，在家裡也都不用拿手扙走路。

骨科主任楊志鴻醫師表示，蔡伯伯年經時從事粗重工作，經常需要蹲下去站起來，造成右膝已呈退化性關節炎現象，但經由X光只見內側膝關節磨損較嚴重，若以傳統人工關節置換方式，需全膝置換，不僅傷口大且復原慢，建議右膝透過機器人手臂精準且符合個人膝蓋形狀做置換，不僅疼痛少、復原快，且保留韌帶及外側完好部位，可達永久性最佳效果，之後也不需再置換一次，讓他欣然同意接受最新機器人手臂治療膝蓋。

楊志鴻說，大部分膝關節退化的人以內側居多，這是因人體工學上，當人體站立、蹲下及爬樓梯的過程中，都是用內側在傳遞身體重量的百分比居高，大概佔60%~70%，所以主要都是內側磨損，膝蓋外側較少磨損。因此大部分需置換膝關節的患者，以置換內側為主，若能透過機器人手臂達到內側精準置換，通常可以維持終身，不需再做第二次人工關節置換。建議局部膝蓋磨損的患者，皆可透過機器人手臂精準且量身訂做、保留韌帶的方式，達到最佳的治療效果。

關鍵字機器人手臂人工關節關節退化
慶祝台鐵130年　劉櫂豪出席聯展台中舊火車站前路平　煥然一新

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan