NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈新北民調　侯大勝蘇18.1%搭車像逛海洋公園　桃捷彩繪車亮相8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

總統:台灣外交空間有限 分享瘧疾防治管道受限

中央社2018/06/15 14:11
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者葉素萍台北15日電）總統蔡英文今天接見非洲蚊帳大使凱瑟琳．科邁爾，她說，因外交空間有限，台灣分享瘧疾防治經驗和專業的管道跟著受限，但台灣不會放棄任何機會，盼台灣團隊與凱瑟琳一起合作。

蔡總統今天在總統府接見「非洲蚊帳大使凱瑟琳．科邁爾（Katherine Commale）」一行人表示歡迎且在，在凱瑟琳一行人來之前，總統又重新複習他們一家人的故事。。

蔡總統致詞提到，十幾年前，一個5歲的小女孩受到公共電視紀錄片的啟發，投身蚊帳的募捐工作，讓數以百萬計的非洲兒童遠離瘧疾威脅。在這個故事裡面，外界看到過人的愛心、勇氣和行動力。

蔡總統與凱瑟琳分享台灣戰勝瘧疾的故事指出，在半個世紀以前，台灣也曾經面對瘧疾挑戰。不過，台灣有一群非常優秀的公共衛生專家，像是被稱為「蚊子博士」的連日清就是其中之一，他們為台灣建立了一套完善的防疫體系。因此，在1965年的時候，世界衛生組織宣布台灣是第一個「瘧疾根除國」，至今都沒有本土病例發生。

蔡總統進一步指出，現在台灣仍然延續這些前輩對於公共衛生的熱情以及研究精神，持續參與非洲、南太平洋等地區的瘧疾防治工作。但可惜的是，「因為外交空間有限，台灣分享瘧疾防治經驗和專業的管道也跟著受限。」

不過，蔡總統強調，台灣不會放棄任何為世界做出貢獻的機會。蔡總統期待，未來台灣團隊可以跟凱瑟琳一起合作，在非洲以及全世界，協助全人類遠離瘧疾的威脅。

凱瑟琳．科邁爾隨後致詞表示，自己5歲時看到一個數字，在非洲每30秒就有個孩童死於瘧疾，這令她感到十分難過。幸好解決這個難題的方法非常簡單，一頂10美元的蚊帳不只可以拯救一個孩童生命，也能幫助整個家庭遠離瘧疾。從這個出發點，她逐漸開始擴大募款活動。

凱瑟琳說，家人非常支持她的行動，她和母親在過去12年來，致力於募款活動，也參與世界瘧疾日以及柯林頓全球論壇等演講活動。但她感到最棒的是，這次來到台灣，在昨天的論壇和大家分享她的經驗，希望這趟來訪能對台灣的孩子們有些啟發。對於台灣及人民給予她及家人莫大的支持，凱瑟琳也表達誠摯感謝。（編輯：溫貴香）1070615

寶成每股配發2元現金股利6月台指期漲70點

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan