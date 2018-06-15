搭車像逛海洋公園　桃園捷運雙彩繪車同時亮相

近期有機會搭桃園機場捷運的民眾注意了！觀光局配合海灣旅遊年系列活動，各將 1 列普通車及直達車，內外都彩繪上充滿台灣特色的塗裝，即日起正式上路。

觀光局表示，這次彩繪各一列普通車及直達車。普通車外觀以炫藍色詮釋「海灣旅遊年」意象，車身畫上小琉球海龜、澎湖河豚、蘭嶼飛魚、龜山島鯨豚、綠島海馬等，還有全台歷史最悠久的漁翁島燈塔，以及澎湖七美島雙心石滬。



▲直達車由當代原民藝術家優席夫大膽使用鮮明色塊背景與原住民畫像，突顯花蓮海洋風的熱情。（圖／觀光局）