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搭車像逛海洋公園　桃園捷運雙彩繪車同時亮相

記者陳致宇／台北報導2018/06/15 14:37
▲觀光局配合海灣旅遊年系列活動，與桃園機場捷運合作推出彩繪列車，普通車外觀以炫藍色詮釋「海灣旅遊年」意象。（圖／觀光局）
▲觀光局配合海灣旅遊年系列活動，與桃園機場捷運合作推出彩繪列車，普通車外觀以炫藍色詮釋「海灣旅遊年」意象。（圖／觀光局）

近期有機會搭桃園機場捷運的民眾注意了！觀光局配合海灣旅遊年系列活動，各將 1 列普通車及直達車，內外都彩繪上充滿台灣特色的塗裝，即日起正式上路。

觀光局表示，這次彩繪各一列普通車及直達車。普通車外觀以炫藍色詮釋「海灣旅遊年」意象，車身畫上小琉球海龜、澎湖河豚、蘭嶼飛魚、龜山島鯨豚、綠島海馬等，還有全台歷史最悠久的漁翁島燈塔，以及澎湖七美島雙心石滬。


▲直達車由當代原民藝術家優席夫大膽使用鮮明色塊背景與原住民畫像，突顯花蓮海洋風的熱情。（圖／觀光局）

其中，直達車邀請當代原民藝術家優席夫，使用大膽鮮明色塊背景與原住民畫像，透過視覺色彩的衝擊來突顯花蓮原住民精神以及海洋風情。

優席夫說明，東海岸的海洋風情才是真正吸引觀光客的重要特色，這次利用具有豐富性色彩的熱帶魚色調，突顯花蓮海洋風的熱情，同時宣導應多關注海洋保育。


▲車廂內採用台灣 10 島及花蓮的自然景觀實景照。（圖／觀光局）

此外，兩列車廂內分別採用台灣 10 島及花蓮的自然景觀實景照，像是馬祖的藍眼淚與東莒燈塔、吉貝島海水與沙灘、小琉球潮間帶及珊瑚礁岩、蘭嶼拼板舟與東清灣，以及七星潭、清水斷崖、大石鼻山、太魯閣、六十石山等，彩繪列車今( 15 )日正式上路服務。

關鍵字桃園捷運機場彩繪車觀光局海灣旅遊年
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