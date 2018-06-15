不懼施壓！美3大航空、日航空堅不改名矮化台灣

今( 2018 )年 4 月，中國大陸民航局去函 44 家外籍航空公司，要求業者遵守「一中政策」，不得將台灣列為國家、須在期限內改成「中國台灣」，否則將遭處罰。面對大陸頻頻施壓，許多業者都已選擇低頭屈服，不過仍有數家美日韓航空堅持不改，拒絕矮化台灣。

據美國《華爾街日報》報導，白宮曾在 5 月以「歐威爾式胡言亂語」批評大陸此項要求，呼籲大陸停止威脅美國航空業者，而美國航空業者似乎也在等候白宮指示，包含達美航空（ Delta AirLines ）、聯合航空（ United Airlines ）以及美國航空（ American Airlines ）至今都仍未向大陸低頭。