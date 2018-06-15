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不懼施壓！美3大航空、日航空堅不改名矮化台灣

國際中心／綜合報導2018/06/15 14:48
▲日本航空至今仍未向大陸民航局屈服，未將「台灣」更名。（圖／翻攝自日本航空臉書專頁）
▲日本航空至今仍未向大陸民航局屈服，未將「台灣」更名。（圖／翻攝自日本航空臉書專頁）

今( 2018 )年 4 月，中國大陸民航局去函 44 家外籍航空公司，要求業者遵守「一中政策」，不得將台灣列為國家、須在期限內改成「中國台灣」，否則將遭處罰。面對大陸頻頻施壓，許多業者都已選擇低頭屈服，不過仍有數家美日韓航空堅持不改，拒絕矮化台灣。

據美國《華爾街日報》報導，白宮曾在 5 月以「歐威爾式胡言亂語」批評大陸此項要求，呼籲大陸停止威脅美國航空業者，而美國航空業者似乎也在等候白宮指示，包含達美航空（ Delta AirLines ）、聯合航空（ United Airlines ）以及美國航空（ American Airlines ）至今都仍未向大陸低頭。

對此，聯合航空發言人發布聲明表示「這是各國政府要解決的外交問題」，已將此事交給美國政府處理；達美航空發言人也透露，已向美國政府就此事詢問相關事宜。至於美國航空發言人則未多做評論。


▲目前全日空航空仍將台灣獨自列出。（圖／翻攝自全日空官網）

大陸原將發出通知後的 30 日訂為「改名」最後期限，但因部分航空業者表示需要時間解決技術性問題，期限便延後至 6 月 24 日。不過，截至 14 日為止，包含日本 2 大航空（全日空 ANA、日本航空 JAL ）、韓國 2 大航空（韓亞航空 Asiana 、大韓航空 Korean Air ）以及印度航空（ Air India ）、越南航空（ Vietnam Airlines ）等業者，都因過往國家歷史、政治理由，堅持不向大陸屈服。

關鍵字一中政策矮化施壓台灣航空全日空
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