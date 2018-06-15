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再生能源成趨勢？科技大廠爭相使用　三星跟進

記者易皓瑜／台北報導2018/06/15 16:46
▲韓國三星水源總部太陽能廠。（圖／三星提供）
▲韓國三星水源總部太陽能廠。（圖／三星提供）

國際數據資訊 IDC 調查，三星電子於 2018 首季稱霸全球手機出貨量，以 7820 萬支榮登市占率第一，占市場 23.4% ，更在全球半導體產業穩坐龍頭寶座。不過，環保團體質疑，三星雖在手機市場春風得意，卻忽略了環境永續發展，再生能源發電的應用僅占 1.1% 。對此，三星電子今（ 15 ）日宣布，將在營運過程中擴大再生能源使用比重，計畫在 2020 年前，使美國、歐洲和中國大陸的所有工廠、辦公大樓和營運設備， 100% 使用再生能源。 

三星電子本次極力開發再生能源，除了短期內將在美、歐、中三大市場實現廠辦全面使用再生能源目標，中長期更將陸續於全球各地提升再生能源的使用率。為實現這項承諾，三星電子已同意遵守世界野生動物基金會（ WWF ）的再生能源買家守則，並加入洛磯山研究所的商業再生能源中心。 


▲三星於韓國國內以及各大主要市場，全面落實再生能源使用。（圖／三星提供）

事實上，科技大廠如蘋果、微軟、 Google 等，皆在再生能源投資上毫不手軟。如蘋果在去年新落成的 Apple Park 總部中， 100% 使用再生能源發電： Google 則是透過購買綠電，供應全球 15 座資料中心每日的耗電量，更在 2017 年就實現以再生能源輸出打平總耗能的目標。 環團綠色和平曾提出，相較之下，蘋果已在今年 5 月達成全球設施 100% 採用可再生能源的里程碑，三星與其他科技大廠間差距甚大。

因此三星在環保、節能上開始急起直追，今年將於韓國國內水原總部的「三星數位城」內，裝設 42,000 平方公尺的太陽能板，更將於 2019 年與 2020 年分別於平澤園區和華城園區，增設大約 21,000 平方公尺的太陽能和地熱發電設施。同時，自明年起，展開與供應鏈夥伴的節能合作，計劃協同旗下前 100 大合作夥伴，共同制定自我再生能源目標，並規畫與各合作夥伴於明年加入碳揭露專案供應鏈計劃（ Carbon Disclosure Project Supply Chain Program ）。 

三星電子執行副總裁兼全球公共事務負責人 Won Kyong Kim 表示：「三星現正擴大和支持再生能源的使用，以履行企業公民責任。從我們為擴大承諾而採取的具體行動，可以看出三星對守護地球家園，為環保盡一己之力的重視」 。

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