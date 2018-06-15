NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈喝珍奶用這個　網友笑：有創意首批量產型沱江艦　本月招標8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

近4成新鮮人履歷NG 未寫自傳錯字過多為主因

中央社2018/06/15 14:32
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者邱柏勝台北15日電）履歷NG，小心求職GG。根據104資訊科技調查，企業近期收到的新鮮人履歷，竟有高達37%屬於NG履歷，常見問題為未寫自傳，錯字或「火星文」過多，專長技能不符企業需求等。

所謂GG，源自於社群媒體流行語，原本是指線上遊戲對戰中落敗一方的話語，為Good Game縮寫，電競比賽也常有此一用法。後來被引申為「完蛋了」「輸了」「大勢已去」「結束了」「沒救了」的意思。

畢業季過後，新鮮人求職潮隨之而來，為協助新鮮人找工作，104資訊科技今天舉辦「履歷健診．新鮮人放膽入市」活動，並公布企業徵才調查。調查顯示，企業近期收到的新鮮人履歷，竟有37%為NG履歷，其中不乏未填寫專長技能、未寫自傳、錯字火星文過多，或者內容過於平淡、未填寫應徵職務等。

104人資學院資深副總經理花梓馨說，目前企業收到的新鮮人履歷，多半屬於「令人窒息」的履歷，例如應徵行銷類工作的履歷表中，看不出敏覺性、負責任與創造性；業務銷售類工作的履歷表缺少敏覺性與負責任態度；應徵「工程研發」的履歷表缺少謹慎性、適應性與思辨性，因此企業人資多半無法從履歷表中「嗅」出新鮮人具備該職務所需的人格特質。

花梓馨強調，據統計，只有25%的履歷表能獲得面試機會，因此新鮮人應針對不同產業、不同職務的需求來撰寫「客製化」履歷，以提升在履歷海中脫穎而出的機會。

新鮮人在履歷撰寫上雖有改善空間，但整體而言，新世代年輕人求職仍具備「數位力」優勢。根據調查指出，企業認為新世代求職者具備數位力、學習力、直率、創新力、熱情等5大優勢。因此花梓馨說，若新世代能提高專注力、專注目標、提高自律性、累積特定領域經驗，馬步蹲穩、扎實練功，年少晉升主管亦非難事。

為了解企業徵才情況及對新鮮人履歷看法，104資訊科技於3月29日至4月15日，分別針對求才企業展開網路問卷調查，共計回收1579份企業樣本，在95%信心水準下，估計誤差正負1.83個百分點。（編輯：林淑媛）1070615

日圓走軟 日股收漲強化兩岸國際競爭力 台商...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan