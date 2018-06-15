強化兩岸國際競爭力 台商學校教學放眼全球

（中央社記者繆宗翰台北15日電）兩岸官方近期陷入青年學子爭奪攻防。台商子女學校人員今天分析，台商將子女送到大陸台校就讀，是看準台校自由開放學習環境，讓孩子在求學過程放眼全球，不會只侷限在兩岸。

中國大陸今年開放均標生可申請大陸大專院校後，台灣輿論關注，是否會出現大批高中畢業生西進大陸求學。

上海台商子女學校台北辦事處主任盧郁文今天接受中央社記者訪問時表示，陸校開放均標生申請，並不代表「均標生會錄取」。大陸頂尖大專院校目前公布的榜單也顯示，只會錄取頂標生。

關於台商子女學校畢業生的求學狀態，盧郁文表示，以上海台校為例，每年回台灣求學的高中部畢業生約為7成，其餘3成、多半尋求赴海外求學，並不侷限在兩岸三地。