NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈喝珍奶用這個　網友笑：有創意首批量產型沱江艦　本月招標8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

人類影響不著痕跡 動物改過夜生活

中央社2018/06/15 14:36
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社紐約14日綜合外電報導）最新研究顯示，就算是露營、健行等簡單親近自然的活動，人類仍在不知不覺間影響了動物作息，越來越多動物為了避免與人類接觸，改當「夜貓子」值夜班。

美聯社報導，科學家長期以來深知，人類活動干擾大自然。許多哺乳類動物為了避開與人類接觸，除了加強警覺、縮短覓食時間之外，可能遷移到偏遠區域、減少四處活動。

最新研究發現，就算是健行、露營等活動都可能嚇到動物，使牠們更常在夜間出沒。

加州大學柏克萊分校的生態學家蓋納（KaitlynGaynor）主持這項研究，她表示：「這代表動物在人類周遭可能小心翼翼。我們也許認為，僅僅在林間健行不會留下任何痕跡，但光是我們的出現就會產生持續的後果。」

蓋納與同事分析了涵蓋6大洲62個物種的76項研究，包括坦尚尼亞的獅子、巴西的水獺、加州的郊狼、波蘭的野豬及尼泊爾的老虎。

研究人員比較了如狩獵、健行、農作等人類不同類型的干擾當中，這些動物夜間活動時間的長短。團隊發現，平均來說，就算這些動物原本不是夜貓子，人類的出現造成牠們夜間活動增加約20%。

這項研究結果發表在今天出版的「科學」（Science）期刊上。

負責評審這篇研究的荷蘭奈美恩大學（RadboudUniversity）羅培茲（Ana Benitez Lopez）表示，這些是新的發現，因為「不曾有人收集所有這些資料，並用如此…有力的方式分析」。

蓋納表示，不習慣黑暗的動物可能會適應不良。但她說，對其他動物而言，改變作息可以幫助牠們減少與人類接觸。

她說：「人類會在白天活動；野生動物在夜裡出沒。」如此一來，人類將與「其他許多會在我們睡覺的時候改值夜班的動物們」共處在這個地球上。（譯者：林宏翰/核稿：盧映孜）1070615

強化兩岸國際競爭力 台商...南韓官員：駐韓美軍不是北韓...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan