人類影響不著痕跡 動物改過夜生活

（中央社紐約14日綜合外電報導）最新研究顯示，就算是露營、健行等簡單親近自然的活動，人類仍在不知不覺間影響了動物作息，越來越多動物為了避免與人類接觸，改當「夜貓子」值夜班。

美聯社報導，科學家長期以來深知，人類活動干擾大自然。許多哺乳類動物為了避開與人類接觸，除了加強警覺、縮短覓食時間之外，可能遷移到偏遠區域、減少四處活動。

最新研究發現，就算是健行、露營等活動都可能嚇到動物，使牠們更常在夜間出沒。

加州大學柏克萊分校的生態學家蓋納（KaitlynGaynor）主持這項研究，她表示：「這代表動物在人類周遭可能小心翼翼。我們也許認為，僅僅在林間健行不會留下任何痕跡，但光是我們的出現就會產生持續的後果。」