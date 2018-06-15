人類影響不著痕跡 動物改過夜生活

（中央社紐約14日綜合外電報導）最新研究顯示，就算是露營、健行等簡單親近自然的活動，人類仍在不知不覺間影響了動物作息，越來越多動物為了避免與人類接觸，改當「夜貓子」值夜班。
美聯社報導，科學家長期以來深知，人類活動干擾大自然。許多哺乳類動物為了避開與人類接觸，除了加強警覺、縮短覓食時間之外，可能遷移到偏遠區域、減少四處活動。
最新研究發現，就算是健行、露營等活動都可能嚇到動物，使牠們更常在夜間出沒。
加州大學柏克萊分校的生態學家蓋納（KaitlynGaynor）主持這項研究，她表示：「這代表動物在人類周遭可能小心翼翼。我們也許認為，僅僅在林間健行不會留下任何痕跡，但光是我們的出現就會產生持續的後果。」
蓋納與同事分析了涵蓋6大洲62個物種的76項研究，包括坦尚尼亞的獅子、巴西的水獺、加州的郊狼、波蘭的野豬及尼泊爾的老虎。
研究人員比較了如狩獵、健行、農作等人類不同類型的干擾當中，這些動物夜間活動時間的長短。團隊發現，平均來說，就算這些動物原本不是夜貓子，人類的出現造成牠們夜間活動增加約20%。
這項研究結果發表在今天出版的「科學」（Science）期刊上。
負責評審這篇研究的荷蘭奈美恩大學（RadboudUniversity）羅培茲（Ana Benitez Lopez）表示，這些是新的發現，因為「不曾有人收集所有這些資料，並用如此…有力的方式分析」。
蓋納表示，不習慣黑暗的動物可能會適應不良。但她說，對其他動物而言，改變作息可以幫助牠們減少與人類接觸。
她說：「人類會在白天活動；野生動物在夜裡出沒。」如此一來，人類將與「其他許多會在我們睡覺的時候改值夜班的動物們」共處在這個地球上。（譯者：林宏翰/核稿：盧映孜）1070615