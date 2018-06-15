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中央社

國小畢典展高掛11公尺巨畫 回憶同窗6年美好

中央社2018/06/15 14:36
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者黃慧敏金門縣15日電）金門縣金湖國小今天舉行畢業典禮，從川堂步入校園時，都會被印入眼簾垂掛的6幅長11公尺巨型畫作「時光之河」吸引，畫布上盡是畢業生6年來與同窗相處的美好時光。

每年鳳凰花開的畢業時節，金湖國小都會舉辦畢業美展，迎接畢業典禮，透過藝術的陶冶培養稍解離別的傷感。今年，金湖國小邀請畢業生在畫布上彩繪出過往6年小學生涯中，和同學共同經歷的奇遇冒險。今天呈現在師長和來賓面前。

「時光之河」從教學大樓1樓地板到2樓樓頂的牆面上垂掛而下，遠望波瀾壯闊，熱鬧繽紛；近看充滿童趣，令人莞薾；觀者心情也跟著畫作進入孩子想像的國度裡，遨遊在無憂無慮的童趣世界中。

策展人金湖國小教務主任楊玉蘭表示，「時光之河」要向西洋藝術大師米羅（Joan Miro）致敬，她指導學童觀察米羅畫作和生平影片介紹，瞭解米羅創作的時空背景，以及米羅畫作中的元素代表的意涵，師生一起討論出米羅最常用的符號、色彩和各式各樣圖像符號，學生再各自完成作品。

楊玉蘭說，俯瞰「時光之河」真是讓人對孩童豐富的想像力，驚嘆不已。有人把自己想像成特有、奇異的生物，和夥伴一起到外太空、海底世界、火山懸崖邊探險；還有人深入顯微鏡下的世界，大家各自馳騁著想像力，和同學來一場畫布上的冒險，也藉此回憶小學6年和同窗好友相處的甜蜜時光。

金湖國小校長陳為信表示，歷年的畢業美展獲得師生、家長、社區民眾好評，今年以「時光之河」為主題搭配畢業歌曲「啟程」，營造「時光之河，滿載祝福…」的畢業氛圍，期盼湖小畢業生有個快樂溫馨的回憶。（編輯：陳政偉/孫承武）1070615

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