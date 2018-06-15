國小畢典展高掛11公尺巨畫 回憶同窗6年美好

（中央社記者黃慧敏金門縣15日電）金門縣金湖國小今天舉行畢業典禮，從川堂步入校園時，都會被印入眼簾垂掛的6幅長11公尺巨型畫作「時光之河」吸引，畫布上盡是畢業生6年來與同窗相處的美好時光。

每年鳳凰花開的畢業時節，金湖國小都會舉辦畢業美展，迎接畢業典禮，透過藝術的陶冶培養稍解離別的傷感。今年，金湖國小邀請畢業生在畫布上彩繪出過往6年小學生涯中，和同學共同經歷的奇遇冒險。今天呈現在師長和來賓面前。

「時光之河」從教學大樓1樓地板到2樓樓頂的牆面上垂掛而下，遠望波瀾壯闊，熱鬧繽紛；近看充滿童趣，令人莞薾；觀者心情也跟著畫作進入孩子想像的國度裡，遨遊在無憂無慮的童趣世界中。