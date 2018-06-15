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世足／明星前鋒傷癒歸隊　英格蘭首戰添利多

體育中心/綜合報導2018/06/15 15:04
▲英格蘭前鋒Marcus Rashford傷癒歸隊（圖／美聯社資料照／達志影像）
▲英格蘭前鋒Marcus Rashford傷癒歸隊（圖／美聯社資料照／達志影像）

英格蘭首戰添利多！明星前鋒Marcus Rashford的輕微膝傷終於痊癒，趕在19日和突尼西亞比賽前回到球隊，明日(16)將展開完整訓練。

這名20歲小將，上個球季為曼聯踢進13球，並且在熱身賽的表現讓人印象深刻，日前在練習中受傷，讓球隊捏了把冷汗。

英格蘭今日在官方推特上傳Rashford練球的影片，並發文：「Marcus Rashford開始進行輕度訓練，希望明天可以歸隊。」

 

— England (@England) June 14, 2018

Rashford也透過社群媒體感謝球迷的關心，並且重申他的傷勢並不嚴重：「謝謝球迷關心的訊息，只是小煩惱，沒什麼需要憂心的。」

Rashford在上周對哥斯大黎加的熱身賽中表現亮眼，在上半場第13分鐘時接獲隊友傳球，從右側25碼處左上角射球入網，最終英國2比0獲勝。
 

關鍵字世足英格蘭英國marcus rashford
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