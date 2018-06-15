世足／明星前鋒傷癒歸隊　英格蘭首戰添利多

英格蘭首戰添利多！明星前鋒Marcus Rashford的輕微膝傷終於痊癒，趕在19日和突尼西亞比賽前回到球隊，明日(16)將展開完整訓練。

這名20歲小將，上個球季為曼聯踢進13球，並且在熱身賽的表現讓人印象深刻，日前在練習中受傷，讓球隊捏了把冷汗。

英格蘭今日在官方推特上傳Rashford練球的影片，並發文：「Marcus Rashford開始進行輕度訓練，希望明天可以歸隊。」