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娛樂

周子瑜慶19歲「媽媽最辛苦」　在台讀書生日必請客

記者陳雅蘭／台北報導2018/06/15 15:08
▲周子瑜19歲生日感謝媽媽。（圖／TWICE IG , 2018.6.15）
▲周子瑜19歲生日感謝媽媽。（圖／TWICE IG , 2018.6.15）

南韓女團TWICE台灣籍成員周子瑜昨（14）日19歲生日，她跟彩瑛一起到文具店買道具，於JPY公司會議室布置，開心的開直播與粉絲慶生，途中更聊到在台灣讀書時，壽星都會請客，途中有歌迷留言表示「感謝妳的出生」時，子瑜謙虛的回「媽媽應該更辛苦」，十分孝順。

周子瑜昨晚開直播慶生，透露前晚11點多就入睡，殊不知12點一到，成員們就到她房間給驚喜，大家開心的吃了冰淇淋蛋糕慶生；而昨晚彩瑛跟她再慶生一次，吃蛋糕與粉絲互動，子瑜感謝ONCE（粉絲名），不管是在地鐵包下廣告燈箱祝生日快樂，或是以她名義捐款做慈善，這些她都知道，還笑說媽媽也有看見，都會一直傳照片給她看，自豪表示「粉絲很令我驕傲」。


▲周子瑜（右）與彩瑛開直播與粉絲同歡。（圖／VLIVE , 2018.6.15）

彩瑛問起子瑜過去難忘的生日，她就透露小時候在台灣讀書時，壽星都會買食物請同學吃，而跟家人度過生日是最開心的回憶，但最逗趣的難忘禮物，則是成員們的吻；五月底TWICE在日本巡演時，彩瑛知道子瑜喜歡麵包，就買了該圖案的化妝包當生日禮物送她，還笑說等不到生日當天，買完當下就送出去；在讀粉絲留言時，有人對子瑜說：「感謝妳的出生。」她笑回：「恩，沒有啦，那天我媽媽應該最辛苦。」貼心言論獲得大批歌迷讚賞。

此外，子瑜也在IG發文感謝粉絲，她說：「很開心今年的生日也收到了好多祝福，也看到了來自各地once們的愛心，謝謝你們傳播這些正面的事，讓今天變得更有意義。出道後雖然會有困難，但也讓我學習到了許多，越長大越也了解自己心裡在想什麼，感謝once給我滿滿的愛與支持，給我許多能量，今年的目標期許自己能夠表現的更棒更好！！ 」


▲周子瑜（右）與彩瑛。（圖／TWICE IG , 2018.6.15）

關鍵字twiceonce周子瑜彩瑛
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