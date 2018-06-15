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中央社

印尼穆斯林慶開齋節 反省感恩迎新年

中央社2018/06/15 14:49
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者周永捷雅加達特稿）印尼穆斯林新年開齋節6月15日登場，各地清真寺一早湧入許多穆斯林穿戴整齊前往禮拜。他們在新年的第一天反省過去行為，感謝阿拉庇佑並迎接新年。

開齋節是全球穆斯林慶祝齋戒月結束的節日，也是新年開始的第一天。穆斯林在齋戒月1個月中，從日出到日落之間不可進食，這是伊斯蘭文化的核心之一。印尼今年開齋節落在6月15日。印尼近2.6億人口中有逾85%是穆斯林。

天色未亮，平日喧囂壅塞的雅加達街道顯得格外靜謐。市中心號稱東南亞最大的清真寺伊斯蒂柯拉清真寺（Masjid Istiqlal）傳出陣陣低吟迴盪的誦經聲。許多穿戴整齊的穆斯林扶老攜幼，魚貫湧入清真寺迎接新年開齋節。

伊斯蒂柯拉清真寺內，民眾在大廳跪坐，禱告祈福。只見許多穆斯林虔誠闔眼祈禱，口中唸唸有詞。許多穆斯林小朋友穿戴頭巾、白袍，虔敬地隨著大人禱告行禮。

不只伊斯蒂柯拉清真寺，在雅加達各區域的大大小小清真寺，許多穆斯林不分老幼，一大早就跪坐在清真寺內外虔心祈禱，感謝阿拉庇佑並迎接新年。

雅加達市郊唐格朗（Tangerang）的穆斯林社區民眾阿布杜（Abdul Rohman）告訴中央社記者，齋戒月結束的隔天就是開齋節（Idul Fitri），Idul是指回到新生狀態，Fitri是指純淨或神聖，經歷一個月的齋戒，意義是要讓穆斯林回到純淨的狀態，一切讚美歸於阿拉。

阿布杜說，穆斯林在齋戒月中學習反思過去及忍受飢餓，也學習如何超越身心的誘惑，經過一個月的齋戒後，將能重生回到純淨狀態，就像是新生嬰兒一樣，大家都希望經過齋戒後，未來生活能更符合阿拉的教誨。

雅加達當地華人穆斯林吳迪表示，穆斯林經過一個月齋戒後的開齋節就像是華人社會的過年一樣，要走親訪友，並接濟窮人。在宗教上而言，開齋節代表穆斯林按照阿拉的命令，完成一個月的功課，感應到阿拉給予的回賜，內心會感到特別喜悅。

吳迪表示，穆斯林經過一個月齋戒後的開齋節就像是華人社會的過年一樣，要走親訪友，並接濟窮人。

開齋節等同於華人的農曆新年一樣隆重，經歷一個月的齋戒月後，於開齋節當日前，幾乎所有穆斯林都會趕回自己的家鄉和家人一起過節。

對於在外地打拚的穆斯林而言，開齋節就像是他們的新年一樣，辛苦了一年，無論如何總要回家和家人團聚，而回家時總是少不了大大小小的禮物與紅包。

沒有璀璨絢爛的跨年煙火，也沒有震天價響的爆竹賀歲，印尼穆斯林的新年「開齋節」訴求的是透過一個月的齋戒、反省，學習超越身心的誘惑，讓穆斯林回到純淨的狀態。（編輯：屈享平）1070615

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