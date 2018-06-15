北市府會勘文大宿舍 遇期末考無法入內

宿舍自治委員會的范姓學生受訪說，既然這是文化大學的宿舍，相信學校一定會負責到底，而且宿舍每年都有防災演練，她認為「宿舍絕對是合法的，不然怎麼可以租給學生」。

民主進步黨籍台北市議員王威中與台北市政府建築管理工程處、都市發展局建築管理科和消防局官員，上午前往會勘位於陽明山的中國文化大學學生宿舍「大群館」，中國國民黨籍市議員陳炳甫也前往關切。

（中央社記者陳妍君台北15日電）國民黨新北市長參選人侯友宜妻子的家族祖產租給中國文化大學當宿舍，引發外界關注。台北市議員王威中今天會同市府官員前往會勘，但適逢學生期末考週，市府官員受阻無法入內。

她表示，陽明山寸土寸金，外面每個月租金「都是3萬、5萬起跳」，宿舍一學期住宿費才新台幣1萬8200元，希望議員不要再爆料，「抽籤都抽完了，這樣爆料下去，學生會沒有地方住」。

受侯友宜妻子家族「又昱實業」委託的詮理法律事務所律師陳佳瑤也到現場。陳佳瑤說，台北市政府曾發文給又昱實業，指出第二種類的住宅允許多戶住宅使用，至於使用形態及可否租賃給學生或他人，跟建物的用途無關，也不是自治條例管轄的範圍。

他表示，民國86年至今，這棟建築物每年都通過消防檢查與公安申報，從來沒有違規紀錄，「現在怎麼可以在學生期末考的時候，來騷擾他們，這個根本就是選舉的操作」。

王威中說，他接到的投訴指「大群館」裡面申請了99個門牌，但後來隔成105間房間，也從來沒有申請室內裝修紀錄，這是否涉及違法隔間或消防安全問題，希望市府會勘後善加解決。

建管處總工程司陳建華指出，因為正值期末考週，與文化大學溝通後，建管處將於期末考後擇期再次前來會勘，會勘重點放在違法隔間與消防安全疑慮上。

都發局建管科科長林玄理表示，由於這塊土地使用分區是「住二特」，依法不能作為學生宿舍使用；都發局將請目的事業主管機關教育部協助認定，這棟建築物的空間使用形態到底是集合住宅，還是學生宿舍。

他指出，若是集合住宅，就沒有違法問題。若是學生宿舍，會分3階段要求文化大學改善，第一階段開罰6萬元、第2階段開罰10萬元；若持續未改善，第3階段就會開罰30萬元，並對建築斷水斷電。（編輯：方沛清）1070615