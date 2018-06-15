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〈宏碁股東會〉年底子公司再拚上市櫃 明年續孵小金雞

鉅亨網2018/06/15 14:55
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筆電大廠宏碁 (2353-TW) 今 (15) 日表示，除已登興櫃的宏星技術 (6681-TW) 及公開發行的安碁資訊 (6690-TW) 外，今年還有其他子公司將持續登興櫃；明年也期待在 7 個子公司之外，持續推動新事業，轉向艦隊式集團化經營。

宏碁董事長陳俊聖認為，公司發展有三步驟，第一是轉虧為盈、第二是公司轉型，第三是永續經營。

宏碁 2017 年每股純益 0.93 元，公司已有獲利進帳；陳俊聖表示，接下來的計劃是要讓公司旗下達一定規模以上的公司，推動興櫃、上市櫃，加速旗下子公司發展，並經由這些程序檢驗哪些公司能進入市場，找到新機會。

陳俊聖指出，未來子公司上市櫃，依照一定比例計算，現有宏碁股東將可認購新公司股票，兼顧現有股東權益；不過目前已登興櫃的宏星技術 (6681-TW) 及公開發行的安碁資訊 (6690-TW) 認股比例尚未決定。此外，陳俊聖透露，年底前還有其他子公司將持續上市櫃。

陳俊聖表示，不只這七個子公司，明年股東會時，根據市場變化、環境變異，宏碁將推出其他新事業，讓公司持續轉型，未來三到五年，宏碁不只是單一上市公司，將會愈集團化成為艦隊出擊，讓企業永續經營。

宏碁 2017 年稅後純益 28.16 億元，每股純益 0.93 元，今日股東會通過每股配發 0.7 元現金股利，陳俊聖表示，去年獲利將先彌補之前資本虧損約 25 億元，為兼顧股東權益，因此將自資本公積提撥 21.54 億元，作為現金股利，股東可免繳所得稅，。

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