〈宏碁股東會〉年底子公司再拚上市櫃 明年續孵小金雞

筆電大廠宏碁 (2353-TW) 今 (15) 日表示，除已登興櫃的宏星技術 (6681-TW) 及公開發行的安碁資訊 (6690-TW) 外，今年還有其他子公司將持續登興櫃；明年也期待在 7 個子公司之外，持續推動新事業，轉向艦隊式集團化經營。

宏碁董事長陳俊聖認為，公司發展有三步驟，第一是轉虧為盈、第二是公司轉型，第三是永續經營。

宏碁 2017 年每股純益 0.93 元，公司已有獲利進帳；陳俊聖表示，接下來的計劃是要讓公司旗下達一定規模以上的公司，推動興櫃、上市櫃，加速旗下子公司發展，並經由這些程序檢驗哪些公司能進入市場，找到新機會。