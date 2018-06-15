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中央社

微信註冊更嚴苛 要求讀取用戶手機數據

中央社2018/06/15 14:51
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北15日電）中國大陸即時通訊軟體微信對用戶註冊的要求越來越多。外媒報導，用戶被要求開放圖庫和文件夾，如果拒絕，微信會提醒用戶開啟存儲空間，否則無法註冊。而且，對中國手機用戶的條件更嚴。

自由亞洲電台（RFA）中文網報導，近日使用手機註冊微信帳號，首先出現「要求允許微信訪問您設備上的照片，媒體庫和文件內容」提示，當點擊「拒絕」時，會跳出另一提示，要求在手機設置中開啟「存儲空間權限」。

報導指出，此意味著，只有在微信進入用戶的存儲空間後，才可註冊微信。而非中國國產的聊天軟體，並不存在這些問題。

報導引述了解微信功能的廣州胡姓網友說，微信已從簡單的聊天工具，「進化」到監控使用者言行的間諜軟體，已可掃描手機用戶的通訊錄、圖片庫及手機內其他軟體。一旦使用微信，「整個手機就毫無秘密可言」。

另一方面，微信對中國國內用戶的要求更加嚴苛。最近有用戶發現，重新登錄自己的微信，需要進行安全校驗，過程非常繁瑣。

劉姓用戶說，微信會要求驗證騰訊二維碼，且還要有半年內、沒有幫別人驗證過的好友微信做第三方驗證。此外，要捆綁手機支付的微信，才能掃騰訊二維碼。

北京郭姓民眾說，手機支付關聯銀行帳戶，涉及個人銀行帳戶資料，他擔心資料外洩。

俄羅斯政府有關部門去年5月一度禁止使用微信，數天後，在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）前往中國訪問前夕，又將微信解禁。（編輯：馮昭/林克倫）1070615

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