微信註冊更嚴苛 要求讀取用戶手機數據

（中央社台北15日電）中國大陸即時通訊軟體微信對用戶註冊的要求越來越多。外媒報導，用戶被要求開放圖庫和文件夾，如果拒絕，微信會提醒用戶開啟存儲空間，否則無法註冊。而且，對中國手機用戶的條件更嚴。

自由亞洲電台（RFA）中文網報導，近日使用手機註冊微信帳號，首先出現「要求允許微信訪問您設備上的照片，媒體庫和文件內容」提示，當點擊「拒絕」時，會跳出另一提示，要求在手機設置中開啟「存儲空間權限」。

報導指出，此意味著，只有在微信進入用戶的存儲空間後，才可註冊微信。而非中國國產的聊天軟體，並不存在這些問題。