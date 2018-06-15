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野村降目標價 中興愈跌愈深 H股跌逾8% A股打入

鉅亨網2018/06/15 14:57
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繼昨 (14) 日高盛調降目標價元後，野村今 (15) 日調降中興通訊 (0763-HK) 目標價至港幣 16 元，股價復牌後至今仍未止跌，截至 14:12，報港幣 13.6 元，跌 8.108%，成交 3616 萬股，涉資港幣 5.124 億元，最新市值港幣 102.75 億元；中興 A 股打入跌停，跌 10.02%，報人民幣 22.82 元。

圖：新浪財經
圖：新浪財經

野村發表研究報告，稱雖然中興通訊與美國達成和解，但由於 4 月中旬起其業務幾近停頓，預計對收入增長免不了造成影響，相信業務復蘇需時較長，尤其手機市占率於期間或被搶佔。

該行下調中興 2018 至 2020 年收入預測介於 8% 至 9%，預計今年全年將取得每股虧損人民幣 1.06 元，同時降 2019 至 2020 年盈餘預測介於 18% 至 22%，以反映出口禁令影響及相關罰款，目標價自港幣 27 元降至港幣 16 元

野村表示，中興通訊於迎接 5G 年代仍有發展機會，但短期存在不確定性，評級維持「中性」

高盛昨 (14) 日也發表研究報告，預計中興在 60 日至 90 日內恢復營運，又稱大陸 5G 需求經過 2016 至 2018 年 3 年倒退後，預計明年開始復甦，相信中興可從中受惠。

不過，報告預測中興前路荊棘滿途，在因美國零部件出口禁令致其「休克」2 個月後，海外業務環境將趨艱難，特別是歐洲，中興早前剛開始從當地龍頭電訊商取得增長動力。

報告指出，與早前預計中興海外市占擴張的預估相反，現時預計中興逐漸失去中國以外的市場，並預測中興在定價及支付方面，將面對客戶及供應商更苛刻的條款。該行近期管道調查所得，歐洲部分電訊商或因交貨延期向中興提出申索，中興也可能被禁止參與某些投標。管道調查又稱，部分供應商要求在零部件付運前，中興預先付款。

此外，中興須委任特別合規協調人，為期 10 年，高盛預計此舉影響市場情緒，市場或憂慮未來出現內部合規問題或外部客戶 / 供應商爭議等風險。

因應收入下行預估及中興同意支付共 14 億美元罰款，高盛下調中興 2018 至 2020 年各年收入預測 6%、9% 及 12%，每股盈測分別降 148%、15% 及 14%，今年每股盈利由原先估算人民幣 1.25 元，下修至虧損人民幣 0.6 元。

為反映公司面臨困境，H 股估值基礎由預測本益比 20 倍降至 10 倍。H 股目標價相應大幅調降 56%，由港幣 34 元降至港幣 15 元，中興 H 股投資評級也由「買入」降至「中性」。

另外，中興於深交所最新公告，公司提名了新董事名單，並要求公司董事會提交 2017 年度股東大會審議．中興新通訊分別提名李自學、李步青、顧軍營、諸為民及方榕為公司第七屆董事會非獨立董事，提名蔡曼莉、鮑毓明及吳君棟為公司第七屆董事會獨立非執行董事。

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