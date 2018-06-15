油輪擱淺 許立明指示先抽油防生態污染

兩艘油輪擱淺坐底，交通部航港局南部航務中心及油輪船務代理商上午現場會勘，認為擱淺船舶未大幅傾斜，無立即危險，將待海象好轉後展開移泊作業。

受熱帶性低氣壓影響，高雄外海昨晚起海象惡劣，海巡署南部分署接獲求救訊號，分別在鳳鼻頭漁港及中坑門出水口前方0.2浬處，發生SHINE LUCK油輪（巴拿馬籍、3274噸）和WINNER19油輪（斐濟籍、1597噸）擱淺意外，海巡與警消冒著強風巨浪救出全數船員安置。

許立明中午也到現場鳳鼻頭漁港會勘，他指示相關單位不管移泊計畫如何進行，首先要調度抽油機抽取船上的存油，不能外漏污染生態。

SHINE LUCK油輪和WINNER19油輪都由工作人員以攔油索圈住，防阻船上存油外漏，目前附近海域有油花研判應是船上的油污廢水流出，並非油艙或船艙的存油外洩。

移泊計畫工作人員調查，SHINE LUCK油輪和WINNER19油輪的油艙沒有載運油品，但船艙存有作為燃料油的輕柴油，WINNER19油輪有44.32公秉，SHINE LUCK油輪約200公秉。（編輯:陳政偉/孫承武）1070615