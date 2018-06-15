穆斯林開齋節 蔡總統民進黨臉書發文祝福

（中央社記者呂欣憓台北15日電）今天是穆斯林的開齋節，總統蔡英文在臉書和推特祝福穆斯林開齋節快樂。民主進步黨也在臉書發文表示，將持續努力，推動穆斯林友善環境，促進族群平等。

總統蔡英文今天在臉書以印尼語發文表示”Selamat Hari Raya Idul Fitri!Mohon Maaf Lahirdan Batin.”蔡總統並分享「中華文化總會」和 「臺灣吧 - Taiwan Bar」的黑啤東南飛動畫，希望讓大家更了解穆斯林文化的多元風貌。

民進黨今天在臉書也用印尼語發文表達祝福，民進黨指出，在台穆斯林今天早上進行開齋禮拜儀式，也代表從5月17日開始、為期29天的齋戒功課圓滿完成。