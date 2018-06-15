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中央社

穆斯林開齋節 蔡總統民進黨臉書發文祝福

中央社2018/06/15 15:01
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者呂欣憓台北15日電）今天是穆斯林的開齋節，總統蔡英文在臉書和推特祝福穆斯林開齋節快樂。民主進步黨也在臉書發文表示，將持續努力，推動穆斯林友善環境，促進族群平等。

總統蔡英文今天在臉書以印尼語發文表示”Selamat Hari Raya Idul Fitri!Mohon Maaf Lahirdan Batin.”蔡總統並分享「中華文化總會」和 「臺灣吧 - Taiwan Bar」的黑啤東南飛動畫，希望讓大家更了解穆斯林文化的多元風貌。

民進黨今天在臉書也用印尼語發文表達祝福，民進黨指出，在台穆斯林今天早上進行開齋禮拜儀式，也代表從5月17日開始、為期29天的齋戒功課圓滿完成。

開齋節為穆斯林朋友一年中最重要的節日，也是與家人團聚的美好時刻。民進黨表示，台灣是尊重多元文化的國度，有許多穆斯林朋友在這裡打拚、生活，包含信仰伊斯蘭教的我國民眾，以及來自印尼等國家的移工、移民朋友。感謝所有為台灣付出辛勞的人們，在這難得的佳節，獻上最誠摯祝福，讓我們相聚在此刻、享受歡慶時光。

民進黨表示，將持續努力，推動穆斯林友善環境，促進族群平等，希望每一位穆斯林朋友在台灣，都能感受到善意，希望這個團圓的日子，友善包容的信念，讓台灣成為最溫暖的家。（編輯：溫貴香）1070615

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