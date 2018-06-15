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中央社

印度面臨史上最嚴重水資源危機

中央社2018/06/15 15:03
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者康世人新德里15日專電）政府智庫NitiAayog最新報告指出，印度正面臨史上最嚴重的水資源危機，如果不採取措施應對，到2030年，印度飲用水將無法滿足需求。

台灣自來水公司領軍的台灣水技術A級團隊和中國生產力中心、工研院等台灣水資源專家團隊，積極為印度水務把脈，希望提供先進技術協助印度因應水資源危機。

根據NITI Aayog的報告，印度近6億人面臨嚴重的水資源短缺，每年有20萬人因無法獲得安全飲用水而死亡。

研究報告指出，包括印度首都新德里、科技大城班加羅爾、南部重鎮清奈及海得拉巴等在內的21個城市，到2020年將耗盡地下水，並影響1億人的生活。

這份報告警告，到2030年，印度的供水需求將是現在的兩倍，如果現狀持續下去且無改善措施，印度將有數億人缺水，且國內生產毛額（GDP）到2050年將會下降6%。

報告顯示，印度有70%的供水被汙染，而占印度供水量40%的關鍵地下水，因未永續利用而正逐漸耗盡。

這份報告顯示，水資源綜合管理指數表現最差的都在人口眾多的印度北部，依序是北方省（UttarPradesh ）、比哈省（Bihar）和拉吉斯坦省（Rajasthan）。這3個省擁有逾6億人口，占全印度人口的一半，且農業產量也占全印度的20%到30%。由於當地地下水位快速下降，政府採取的政策與措施有限，可能造成印度重大的糧食危機。

報告還指出，古茶拉底省、馬德雅省、安德拉省、卡納塔卡省（Karnataka）、馬哈拉什特拉省（Maharashtra）和泰倫加納省（Telangana）等在水資源綜合管理指數表現較佳的省，近幾年都面臨乾旱問題。（編輯：紀錦玲）1070615

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