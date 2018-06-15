〈友達股東會〉股東為股價叫屈 彭双浪：努力提升市場

友達 (2409-TW) 今 (15) 日召開股東會，小股東在現場為股價叫屈，董事長彭双浪強調，目前體質調整的非常健康，面對未來競爭有很好的本錢因應，股價並不是公司所能控制，經營團隊責任就是好好經營，讓市場價值評估能夠提高，獲利回饋股東。

友達去年獲利創 10 年高點，且是連續 5 年獲利，股東認為，目前帳上未分配盈餘 300 億元，資本公積 605 億元，約當現金 1050 億元，合計可用資金約 2000 億元，詢問是否會考慮併購，或是分配盈餘回饋股東。

彭双浪指出，2000 億元是包括負債等，如果以現金流量表來看，目前帳上現金 724 億元，在整個產業競爭環境非常激烈的情況下，還有很多投資及營運需求，所以在資金的運用上非常謹慎，以對股東最大程度回饋及公司未來長遠發展為考量來規劃最適合的資金運用方式。