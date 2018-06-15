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台股盤後－尾盤爆量逾400億 台積電急拉過年線 大

鉅亨網2018/06/15 15:10
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台股今 (15) 日儘管因為觀望美國貿易戰，加上又有美國及歐盟將升息的不利因素，使得早盤指數多在平盤上下震盪，不過午盤過後，權值股開始見到買盤湧入，更因為下周富時指數將生效，尾盤出現爆量逾 400 億元拉抬，光是台積電最後一檔就急拉 3 元，擴大指數漲幅，終場上漲 73.49 點，以 11087.47 點作收，成交值 1899.78 億元。周線下跌 68.95 點，周 K 線收黑。

以中小型股為主的櫃買則是開高震盪走低，尾盤遇到賣壓湧現，終場下跌 0.03 點，以 157.55 點作收，成交值 432.88 億元。周線下跌 0.2 點，周 K 線收黑，中止連 6 紅。

台股類股今天呈現漲多於跌，其中漲幅最高的是電子零組件類股，漲幅達 1.6%，食品、紡纖、半導體、油電然氣等漲幅超過 1%，金融、水泥、航運、光電、汽車、電機機械、鋼鐵、資訊服務、建材營造、貿易百貨、其他類等也均收紅。

至於下跌類股，則有電器電纜、觀光、玻陶、塑膠、電子通路、橡膠、電腦設備、生醫、化學生醫、其他電子、化學等。

電子三雄今天走勢早盤都相對疲弱，不過台積電在尾盤出現爆量長紅，漲幅將近 2%，也成為指數漲幅擴大的關鍵。至於鴻海雖然也再尾盤出現近 2 萬張大量，不過僅是收斂跌幅，未能由黑翻紅。股王大立光則是開平高盤，但是尾盤遭遇賣壓，險些以最低點作收。

被動元件族群今天受惠於外資釋出日廠村田將漲價的消息，股后國巨重新回神，收復 1100 元大關，日 K 線也翻紅，中止近期的連 5 黑，另外電容及電阻則見到買盤加持，其中智寶、凱美、立敦均亮燈漲停，華新科、立隆電、禾伸堂、大毅、光頡等漲幅均超過 2%。

金融股也是台股今天尾盤指數急拉的關鍵，包括富邦金、國泰金、中信金、元大金、新光金、兆豐金、元富證、統一證等，都在尾盤獲得買盤加持衝高。

至於弱勢族群則是 MOSFET，包括大中、尼克森、富鼎、茂達等均收黑；矽晶圓的環球晶、合晶等也收黑。

分析師林孟漢表示，富時指數新季度將在下周生效，因此今天台股尾盤爆量，主要買盤多集中在電金權值股，整體來看，台股目前仍是處於區間盤整格局，多空雙方在 11000 點附近進行拉扯，目前要觀察的美中貿易戰狀況，加上 3 天的端午連假，國際股市的變化。

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