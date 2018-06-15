卜睿哲：兩岸有機會建立互信機制 但北京似不願意

（中央社記者侯姿瑩台北15日電）前美國在台協會主席卜睿哲表示，總統蔡英文上任後，兩岸有機會建立互信機制的，但北京看似不願意。

卜睿哲（Richard Bush）來台參加美國在台協會（AIT）新館12日舉行的落成典禮，並接受廣播節目「POP撞新聞」專訪，訪問內容今天播出。

主持人問到蔡總統若成功連任，有沒有可能與中國國家主席習近平舉行峰會?卜睿哲表示，有些人認為兩岸僵局是因為蔡總統不願接受九二共識與相關意涵，但就他看來，蔡總統的就職演說，就已經觸及相關議題。

卜睿哲認為，蔡總統並沒有拒絕承認九二共識，她的就職演說已經回答了相關的問題，只是以「模糊的方式」處理，卜睿哲說，模糊的做法有助於分歧的處理，特別是在華人社會裡。