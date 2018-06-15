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中央社

卜睿哲：兩岸有機會建立互信機制 但北京似不願意

中央社2018/06/15 15:06
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者侯姿瑩台北15日電）前美國在台協會主席卜睿哲表示，總統蔡英文上任後，兩岸有機會建立互信機制的，但北京看似不願意。

卜睿哲（Richard Bush）來台參加美國在台協會（AIT）新館12日舉行的落成典禮，並接受廣播節目「POP撞新聞」專訪，訪問內容今天播出。

主持人問到蔡總統若成功連任，有沒有可能與中國國家主席習近平舉行峰會?卜睿哲表示，有些人認為兩岸僵局是因為蔡總統不願接受九二共識與相關意涵，但就他看來，蔡總統的就職演說，就已經觸及相關議題。

卜睿哲認為，蔡總統並沒有拒絕承認九二共識，她的就職演說已經回答了相關的問題，只是以「模糊的方式」處理，卜睿哲說，模糊的做法有助於分歧的處理，特別是在華人社會裡。

卜睿哲相信蔡總統就職之後，兩岸是有機會建立互信機制的，但北京看起來不願意，原因是，中國不希望與蔡政權共存（co-exist），也不想合理承認民主進步黨。

對於蔡習會的可能性，卜睿哲表示，除非蔡總統明確地接受九二共識與相關意涵，否則習近平不會願意與蔡總統舉行峰會。

此外，對於中國19大後的對台政策，卜睿哲雖然不認為中國會有新的論述來取代「一國兩制」，但是仍希望中國能夠提出來，因為台灣人反對「一國兩制」。

至於兩岸關係未來的發展，卜睿哲也預測，北京將持續打壓台灣，直到台灣選出一個比較順從（cooperative）的領導人為止。(編輯：陸倩瑤)1070615

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