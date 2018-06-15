NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈喝珍奶用這個　網友笑：有創意首批量產型沱江艦　本月招標8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

中華醫大外籍生　端午習俗鮮體驗

記者黃文博／台南報導2018/06/15 15:26
▲艾草、香包、雄黃酒還有好吃的台灣香蕉，讓中華醫大的外籍生提早歡慶端午節。（圖／中華醫大提供，2018.06.15
▲艾草、香包、雄黃酒還有好吃的台灣香蕉，讓中華醫大的外籍生提早歡慶端午節。（圖／中華醫大提供，2018.06.15

「台灣的粽子還真不好綁，不但有稜有角，箍粽繩的力道更是一門學問呢！」，中華醫事科技大學近60位外籍學生今（15）日在通識教育中心的安排下，學習包粽子、縫製香包，並體驗以雄黃酒點額頭去暑毒，大家對台灣端午節慶習俗感到新鮮又有趣。

下週一就是端午節，從印尼、越南、馬來西亞等國前來中華醫大升學的近60位外籍學生，今日團聚在藝術中心參加體驗活動，印尼語老師王力行解說端午節各項習俗，包括家家戶戶門口插艾草菖蒲除毒驅瘟、立蛋、包粽子、划龍舟等，為了讓這些外籍學生加深印象，並輔助划龍舟的圖片，讓外籍生也能感受台灣端午賽龍舟的盛況。

此外，並由中華醫大校長曾信超主持雄黃點額驅毒避邪儀式，曾校長以雄黃酒在每位外籍生的額頭輕點，祈祝他們負笈千里來台讀書能帶著滿滿的收穫返國，也鼓勵他們利用課餘時間到處走走，好好體驗台灣的風土民情。

包粽子、做香包是端午節另一個重頭戲，通識中心主任王素真偕同陳美鳳、張麗芬老師現場示範包粽子和香包製作，外籍生們拿起粽葉學習如何把米和餡料包裹起來，最後再用粽繩箍緊。

台灣粽四角形的包裹方式對外籍生是一大考驗，包得紮實及捆綁又是一大功夫，有人把四角粽包成三角形，現場笑聲連連。

活動的最後大家一起品嘗美味的粽子，Q彈的糯米伴著粽葉香，讓外籍生們讚不絕口，此外，正值台灣香蕉盛產，為了幫助蕉農並讓外籍生品嘗台灣水果的好滋味，校方也特地向蕉農買了數十串香蕉分享給在場師生，學校的貼心安排讓活動充滿溫馨與濃濃的人情味。

關鍵字中華醫大外籍學生端午節曾信超
台中舊火車站前路平　煥然一新鳳新高中體驗飢餓　支持飢餓三十

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan