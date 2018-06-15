中華醫大外籍生　端午習俗鮮體驗

下週一就是端午節，從印尼、越南、馬來西亞等國前來中華醫大升學的近60位外籍學生，今日團聚在藝術中心參加體驗活動，印尼語老師王力行解說端午節各項習俗，包括家家戶戶門口插艾草菖蒲除毒驅瘟、立蛋、包粽子、划龍舟等，為了讓這些外籍學生加深印象，並輔助划龍舟的圖片，讓外籍生也能感受台灣端午賽龍舟的盛況。

「台灣的粽子還真不好綁，不但有稜有角，箍粽繩的力道更是一門學問呢！」，中華醫事科技大學近60位外籍學生今（15）日在通識教育中心的安排下，學習包粽子、縫製香包，並體驗以雄黃酒點額頭去暑毒，大家對台灣端午節慶習俗感到新鮮又有趣。

此外，並由中華醫大校長曾信超主持雄黃點額驅毒避邪儀式，曾校長以雄黃酒在每位外籍生的額頭輕點，祈祝他們負笈千里來台讀書能帶著滿滿的收穫返國，也鼓勵他們利用課餘時間到處走走，好好體驗台灣的風土民情。

包粽子、做香包是端午節另一個重頭戲，通識中心主任王素真偕同陳美鳳、張麗芬老師現場示範包粽子和香包製作，外籍生們拿起粽葉學習如何把米和餡料包裹起來，最後再用粽繩箍緊。

台灣粽四角形的包裹方式對外籍生是一大考驗，包得紮實及捆綁又是一大功夫，有人把四角粽包成三角形，現場笑聲連連。

活動的最後大家一起品嘗美味的粽子，Q彈的糯米伴著粽葉香，讓外籍生們讚不絕口，此外，正值台灣香蕉盛產，為了幫助蕉農並讓外籍生品嘗台灣水果的好滋味，校方也特地向蕉農買了數十串香蕉分享給在場師生，學校的貼心安排讓活動充滿溫馨與濃濃的人情味。