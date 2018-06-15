GDPR成轉機 陳美伶：催生個資保護產業發展

（中央社記者潘姿羽台北15日電）歐盟通用資料保護規則（GDPR）5月正式上路，政府嚴陣以待，不過國發會主委陳美伶也說，其實這是個轉機，能夠催生個資安全保護相關的新興產業發展。

國家發展委員會主任委員陳美伶今天出席創投公會活動並發表對創新議題的看法，她指出，往後看20、30年，不只台灣，全世界都在追求數據的發展；5月底赴德國參加國際性會議時，「數據就是新能源」的概念一再被提及，也因此，未來數據運用不只會是政府部門政策研擬的基礎，也會是產業發展的重要因素。

GDPR又被稱作史上最嚴個資法，陳美伶表示，有些聲音認為這麼嚴格的規範會帶來危機，但其實GDPR二大重要精神，一個是希望資訊能夠自由流通應用、並非阻礙流通，二是資訊流通過程要符合安全性，本意都是希望保護資料安全，而非壓抑企業發展。