NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈喝珍奶用這個　網友笑：有創意首批量產型沱江艦　本月招標8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

GDPR成轉機 陳美伶：催生個資保護產業發展

中央社2018/06/15 15:17
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者潘姿羽台北15日電）歐盟通用資料保護規則（GDPR）5月正式上路，政府嚴陣以待，不過國發會主委陳美伶也說，其實這是個轉機，能夠催生個資安全保護相關的新興產業發展。

國家發展委員會主任委員陳美伶今天出席創投公會活動並發表對創新議題的看法，她指出，往後看20、30年，不只台灣，全世界都在追求數據的發展；5月底赴德國參加國際性會議時，「數據就是新能源」的概念一再被提及，也因此，未來數據運用不只會是政府部門政策研擬的基礎，也會是產業發展的重要因素。

GDPR又被稱作史上最嚴個資法，陳美伶表示，有些聲音認為這麼嚴格的規範會帶來危機，但其實GDPR二大重要精神，一個是希望資訊能夠自由流通應用、並非阻礙流通，二是資訊流通過程要符合安全性，本意都是希望保護資料安全，而非壓抑企業發展。

陳美伶也說，或許這樣的制度並非危機，而是轉機，讓新興產業因應而生；在社會大眾愈來愈重視個資保護的氛圍下，個人資料安全保護相關產業的機會愈來愈大，可以幫助企業在營運和保護隱私間取得平衡，以及如何在做數據加值應用、形成商業模式後，又不會影響個人隱私權益。

陳美伶補充，各國都在積極推動數據應用，台灣政府也看到這樣的趨勢，除了五加二創新產業、優化新創事業投資環境行動方案，也端出「數位國家?創新經濟發展方案（DIGI+）」，布局台灣未來30年的數位發展。（編輯：趙蔚蘭）1070615

中市油炸食品廠氣爆 職安中...4G限速吃到飽低價戰 這家...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan