中市油炸食品廠氣爆 職安中心著手調查

台中市政府勞工局長黃荷婷表示，台中市勞動檢查處已通報管轄單位勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心調查，如有違反職業安全衛生法規定，將處以停工或新台幣3萬以上30萬以下罰鍰。

位於台中市東區大智市場內的一家油炸食品廠，今天凌晨約5時25分因桶裝瓦斯外洩引發氣爆，造成店家起火燃燒，消防局獲報前往搶救，將店內3名受傷員工送醫，並以雲梯車救出頂樓受困居民，起火原因警消正調查中。

（中央社記者蘇木春台中15日電）台中市東區一家油炸食品廠今天瓦斯外洩引發氣爆，造成3名員工灼傷，台中市政府勞工局已通報中區職安中心調查，如有違反職業安全衛生法，將處以停工或罰鍰。

黃荷婷說，業者從事瓦斯鋼瓶相關作業時，除應將瓦斯鋼瓶固定外，也要隨時確認現場是否有瓦斯洩漏情形，若瓦斯外洩時應先讓相關人員及顧客退避至安全場所，停止使用爐具等點火源機具，並立即聯絡警消單位到場協助排除。

她說明，受災民眾如為職業災害，可向勞工局申請勞工權益基金補助，其中失能慰助金及看護費用最高各補助4萬元；子女就學補助及子女獎學金最高各補助8000元，住院慰問金最高發給1萬5000元及生活補助，最高補助2個月基本工資額，市府將協助受災勞工申請。

台中市勞工局表示，今年勞工局、消防局跨局處合作，將擴大協助桶裝瓦斯使用業者加強安全衛生教育訓練，訓練合格者可直接換發「工安卡」，未來每3年應進行3個小時複訓，以符合職業安全衛生教育訓練規則的規定。（編輯：施燕飛）1070615