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跟著Bobee去旅行／2018台北開齋節！一起到大

保庇2018/06/15 15:05
跟著Bobee去旅行／2018台北開齋節！一起到大安森林公園野餐去（圖／保庇）
跟著Bobee去旅行／2018台北開齋節！一起到大安森林公園野餐去（圖／保庇）

台灣的移工人口比重越來越高，其中也不乏許多穆斯林，再加上台灣原有的穆斯林人口，台灣信奉伊斯蘭教的人口越來越多，但還是有許多台灣民眾對伊斯蘭教文化一知半解，甚至因為不了解而有了許多誤解。

齋戒月是什麼　請尊重你的穆斯林朋友一文中，保庇NOW跟大家介紹了究竟什麼是「齋戒月」，齋戒月是依循著《可蘭經》的指示，在每年伊斯蘭曆法中的九月，須在日出後、日落前禁食、禁水，只有老人、孩童、旅人、正在哺乳的婦女、孕婦、生理期中的女性、病人等身體因素不便的人可放寬標準。所以穆斯林們在齋戒月期間會早起在清晨攝取一日所需能量，接著便進入齋戒狀態，直到太陽下山後。且齋戒月不只禁食、禁水，也禁行房、禁說謊、禁吵架、禁打假等。

穆斯林禱告。（圖／Pixabay）
穆斯林禱告。（圖／Pixabay）

齋戒月的目的其實是希望穆斯林們可以回歸真主，感受飢餓難耐、對貧窮的人擁有同理心，並且在「無欲無求」的狀態下修復和萬物的關係。

今年台北清真寺公布的齋戒月時間為5/17-6/14，齋戒月已經結束了！每年齋戒月結束便是全球穆斯林慶祝開齋的「開齋節」，通常開齋節這天穆斯林們都會特別早起，早禱後吃早餐象徵齋戒月結束了，接著就出門到清真寺去聆聽教長吟誦《可蘭經》，最後再大家一起朝著麥加的方向禱告行禮。

開齋節這天穆斯林們都會特別穿上喜氣洋洋的節慶服裝，開齋節這一天對穆斯林來說不僅是齋戒月的結束，更是要感謝真主（阿拉）讓他們體會到食物、生活中每一樣資源的珍貴。齋戒月結束後，經歷了一整個月深刻的飢渴難耐，穆斯林們更能體諒他人，用更溫柔的方式過生活。

 

 

因為不了解而產生的誤會、誤解、爭執、歧視，在台灣這片美麗的土地上希望都能慢慢減少，若你的職場、家庭或是校園生活中，也有穆斯林朋友，恭喜你！請珍惜這寶貴的機會好好認識伊斯蘭文化和伊斯蘭教，你就會發現，原來伊斯蘭教不等於恐怖攻擊，更不等於恐怖份子！

2018台北開齋節將於6/17於台北大安森林公園盛大舉辦，現場會有30多個攤位讓你品嘗伊斯蘭美食，更有印尼蠟染、指甲花彩繪、土耳其浮水畫等文化體驗、交流區，還有精彩的中東舞團、鼓舞樂團等藝術表演！今年大家一起加入開齋節交朋友吧！

 

延伸閱讀（多看多保庇）：

不是陽曆 也不是陰曆 是陰陽合曆
齋戒月是什麼　請尊重你的穆斯林朋友

資料參考：

2018臺北開齋節暨穆斯林嘉年華
全國宗教資訊網－開齋節

 

走過路過別錯過，快來請神明保庇一下：https://bobee.nownews.com/

關鍵字伊斯蘭教台北開齋節穆斯林開齋節齋戒月
廣惠尊王　你知道是哪位嗎？

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