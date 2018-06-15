NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈喝珍奶用這個　網友笑：有創意首批量產型沱江艦　本月招標8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

〈友達股東會〉MiniLED已送樣下半年出貨 Mi

鉅亨網2018/06/15 15:30
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

友達 (2409-TW) 今 (15) 日召開股東會，下世代新技術的發展引來股東關切，董事長彭双浪指出，MiniLED 目前在電競一些高端產品已對客戶送樣，下半年正式出貨，至於 MicroLed 的發展也將會加速。

總經理蔡國新在股東會中指出，技術創新是友達的重點策略，過去每年研發能量持續增加，每年超過百億元的研發資源 ，不僅在既有顯示技術上，同時對新一代技術也繼續著墨，包括大家常在談的 MiniLED、MicroLED、可撓式 OLED 等新技術也是關注重點。

他強調，將持續過去的研發實力來布局未來技術發展，加強專利上的能量，提升競爭力，厚實長期的價值及競爭力，在顯示器應用上，去年高附加價值產品占營收比重超過 50%，這個目標將繼續維持，希望更多高附加價值產品線加入營收貢獻。

彭双浪透露，MiniLED 目前電競高端產品已送樣，下半年將正式出貨，將會進一步提升價值；蔡國新則表示，在 MiniLED 部分應以電競監視器為最早出貨產品，接下來還有電競筆電，另外，手機及 VR 的產品也在準備中。

友達日期宣布突破相關技術，首度發表全球最高解析度全彩主動式 Micro LED 顯示技術，彭双浪說，這件產品在 2018 SID 顯示週 (Display Week 2018）造成轟動，目全世界目前最大的一片，Micro LED 是台灣產業發展的重要契機，對台灣顯示器產業發展是很好一個機會。

他坦言，目前 Micro LED 還有很多工程問題待解決，包括巨量移轉製程待提升，另外，供應鏈製程也要再提升，現在對未來產品開發及量產還沒有正確時間表，包括技術的突破，還需要一點時間，好消息是展示樣品後，加入研發行列的公司更多，MicroLED 的發展後面會加速。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字友達股東會miniledmicroledheadline
〈大成股東會〉海內外多元投...渾水狙擊同業拖累 大地教育...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan