〈友達股東會〉MiniLED已送樣下半年出貨 Mi

友達 (2409-TW) 今 (15) 日召開股東會，下世代新技術的發展引來股東關切，董事長彭双浪指出，MiniLED 目前在電競一些高端產品已對客戶送樣，下半年正式出貨，至於 MicroLed 的發展也將會加速。

總經理蔡國新在股東會中指出，技術創新是友達的重點策略，過去每年研發能量持續增加，每年超過百億元的研發資源 ，不僅在既有顯示技術上，同時對新一代技術也繼續著墨，包括大家常在談的 MiniLED、MicroLED、可撓式 OLED 等新技術也是關注重點。

他強調，將持續過去的研發實力來布局未來技術發展，加強專利上的能量，提升競爭力，厚實長期的價值及競爭力，在顯示器應用上，去年高附加價值產品占營收比重超過 50%，這個目標將繼續維持，希望更多高附加價值產品線加入營收貢獻。