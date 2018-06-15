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〈大成股東會〉海內外多元投資布局 緬甸廠預計明年4

鉅亨網2018/06/15 15:29
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大成 (1210-TW) 除將投資 20 億元在台設立食品深度加工廠之外，也同時進行多元投資布局，董事長韓家宇今 (15) 日指出，大成也積極布局投資東南亞市場，其中在緬甸與當地廠商合作投資興建飼料廠及種雞場，其中飼料廠投資約 1000 萬美元，種雞場投資約 500 萬美元，緬甸廠預計明年 4 月完工。

韓家宇指出，大成積極投資加碼布局海內外市場，先前與日本昭和產業簽訂框架協議，同時與緬甸 MYINT INVESTMENT GROUP 簽約，雙方將合資成立新公司，緬甸廠初期將以包括禽畜水產飼料廠與蛋雞、肉雞種雞為主，搶攻緬甸內需市場。其中飼料廠投資金額約 1000 萬美元，種雞場投資約 500 萬美元。

大成集團與日本昭和產業從 2002 年起合作至今，在大陸合資經營食品級預拌粉及麵粉事業，已取得良好經營成果，大成與日本昭和產業簽訂框架協議，未來雙方將在蛋品技術進一步合作，提高食品安全要求，雙方也將在台灣與東南亞地區擴大合作。

台灣一天雞蛋市場需求約 11 萬箱，每天約有 2000-2200 萬顆雞蛋進入市場，洗選蛋占總市場規模 50%，盒裝蛋約占 30% 左右，大成看好洗選蛋未來將成為市場主流，加碼投資蛋品市場，預計投資逾 1 億元在彰化興建旗艦級洗選蛋廠，擴大蛋品一條龍布局，預計 2019 年完工；大成目前既有 3 個蛋廠合計產能約 80 萬顆，未來彰化旗艦廠興建完成，產能將倍增。

大成目前在台灣白肉雞市占率居冠，台南柳營的土雞電宰廠已正式啟用，一天平均屠宰量 1.5 萬隻，在 7 月將增加至一天平均屠宰 1.5 萬隻，已成為台灣產能最大土雞電宰廠。

大成日 K 線圖

 

 

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