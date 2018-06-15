村田報價再漲20-30% 台被動元件族群回神 國巨

外電報導，日系被動元件大廠村田將續調漲 MLCC 報價 20-30%，顯示市場真的供不應求，激勵台灣被動元件族群今 (15) 日股價強勢反彈，股后國巨 (2327-TW) 重新站上 1100 元大關，智寶 (2375-TW)、凱美 (5317-TW) 及立敦 (6175-TW) 更是亮燈漲停。

路透社報導，外資券商近期針對 MLCC 大廠進行訪查，其中日系大廠村田已開始和所有的客戶展開漲價協商，將調漲報價 20-30%，將有利於村田財報表現。

法人指出，日廠報價如果調漲，勢必會有部分訂單回流到台廠手上，相關的轉單效應，將挹注台系被動元件廠的旺季營運，也可能會再激勵另一波的台廠漲價動作。