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SEC給予證券的定義 加密貨幣止跌均大漲

鉅亨網2018/06/15 15:27
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美國證券交易委員會 SEC 一位高層官員週四 (14 日) 表示，比特幣 Bitcoin 和以太幣 Ethereum 的定義不是「證券」，提道加密貨幣是否為證券的關鍵在於其系統是否夠「分散」。

加密貨幣也因此消息而大漲，萊特幣、比特幣、以太幣、Dash 都上漲。比特幣也止住了因駭客攻擊導致的連日下跌，週五 (15 日) 上漲約 1.1% 至 6355.35 美元。

各大加密貨幣價格日線趨勢圖 / 圖：雅虎金融
各大加密貨幣價格日線趨勢圖 / 圖：雅虎金融

SEC 企業金融組總裁 William Hinman 於週四的雅虎金融全市場高峰會上提道，當「購買者不再期待第三方的管理層管理或介入，一種貨幣就不會定義為證券」

此言論也意味著比特幣和以太幣的交易在未來中短期內將不受美國證券交易委員會的​​約束及規則化。

然而，這也意味著貨幣發行 ICO 有機會屬 SEC 的管理範圍之內。因為初始投資者可能會購買硬幣以圖利，但在早期階段新加密貨幣的分散程度不夠。

週四的「好」消息也帶動了加密貨幣類股，如 Riot Blockchain (RIOT-US) 上漲 3.86%，Overstock.com (OSTK-US) 上漲 3.27%，比特幣投資信託 (GBTC-US) 上漲 8.77%。

證券交易商 TD Ameritrade 分析師 JJ Kinhan 提道，在沒有人可正確定義加密貨幣的當下，加密貨幣能夠得到 SEC 的實質解釋，這對市場非常有幫助。

對於定義，SEC 主席 Jay Clayton 上週也在 Sandlre O'Neill 會議上提道，在集中募資的與投資客砸錢投資的情況下都屬「證券」，而 SEC 也是希望保護大眾，不會因技術更新而改變規則

據了解，「證券」的定義是由 1946 年一起美國最高法院裁判所訂，當時一位佛州的橘農販售土地租借合約，但未與 SEC 做登記。之後 SEC 向法院提高獲勝，從此「投資第三方的項目而有獲利的期望」便成為「證券」的定義。

在「期望」的定義上，購買會員享有折扣、購買生產器具，都不屬於「期望」。

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