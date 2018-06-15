SEC給予證券的定義 加密貨幣止跌均大漲

美國證券交易委員會 SEC 一位高層官員週四 (14 日) 表示，比特幣 Bitcoin 和以太幣 Ethereum 的定義不是「證券」，提道加密貨幣是否為證券的關鍵在於其系統是否夠「分散」。

加密貨幣也因此消息而大漲，萊特幣、比特幣、以太幣、Dash 都上漲。比特幣也止住了因駭客攻擊導致的連日下跌，週五 (15 日) 上漲約 1.1% 至 6355.35 美元。

各大加密貨幣價格日線趨勢圖 / 圖：雅虎金融

SEC 企業金融組總裁 William Hinman 於週四的雅虎金融全市場高峰會上提道，當「購買者不再期待第三方的管理層管理或介入，一種貨幣就不會定義為證券」。

此言論也意味著比特幣和以太幣的交易在未來中短期內將不受美國證券交易委員會的​​約束及規則化。