〈大成股東會〉愛台灣 大成加碼投資20億元在嘉義設

看好台灣市場的食品市場消費潛力，大成 (1210-TW) 加碼 20 億元投資台灣食品深度加工業務，將在嘉義投資設立現代化食品深加工廠，廠內包含品管、烹調及自動化充填等製程，此投資案預計在下半年動工。

大成董事長韓家宇在今 (15) 日股東會中，透露大成將加強台灣投資方案，主要是食品加工廠的大型投資案，大成在嘉義工業區以近 3 億元購入約 9000 坪建廠土地，另將投資 17 億元興建地上 3 層，樓地板面積達 1.8 萬坪現代化食品深加工廠。

除投資食品深度加工廠的投資計畫外，韓家宇也強調，大成長期以來專注於畜產及水產飼料、肉品相關產業及餐飲品牌發展。