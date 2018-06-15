美元高利定存看到3字頭 藏4大盲點

滙豐(台灣)商業銀行個人金融暨財富管理事業處財富管理業務部資深副總裁王金生表示，美國聯準會在先前的利率決策會議聲明重申當局逐步緊縮寬鬆政策的取向，顯示當局對經濟前景的看法預計大致維持不變。相對於歐洲、日本當局近期貨幣政策偏鴿派的言論與放緩緊縮政策的態勢，美國經濟前景相對穩定，美元有機會續強。

美國第1季經濟成長率為2.3%，高於市場預期的2.0%， 且在近期稅改等議題支持下，美國短期經濟前景仍見強勁，聯準會6月再度升息，成為美元重要支撐。

（中央社記者蔡怡杼台北15日電）美元續看升，銀行高利定存吸收美元，星展銀行最高達3.08%，土地銀行承作門檻為1000美元，讓更多小資族也能搶外幣定存優惠；理財網站提醒外幣高利定存具限制客戶等4大盲點。

星展銀行即日起至7月底止，針對全新星展豐盛理財客戶、全新星展豐盛私人客戶及符合特定條件的客戶，推出美元1個月期定存3.08%、3個月期2.68%的優惠，且專案定存首筆最低承作金額為2萬美元，每人承作限額為50萬美元。

匯豐銀行針對「卓越理財」與「運籌理財」理財專戶客戶推出12個月期、年化利率3.0%的美元定存專案，另外，同步推出6個月期、年息2.6%的美元定存專案，活動期間至7月底止。

花旗銀行則是即日起至6月29日，針對新存或新匯入非美元的新資金，承作美元雙週高利定存專案可享年息2.58%、1個月期2.38%的優惠。

至於，渣打銀行則是6月底前，提供美元定存年息最高2.58%優惠，但起存門檻為3萬美元，相對較高。

外幣定存專案門檻動輒上萬美元，讓不少民眾望之卻步，有鑑於此，土地銀行讓小資族最低1000美元就可參與美元高利定存。

土地銀行最新宣布，6月底前民眾臨櫃單筆5000美元以上、網銀單筆1000美元以上，就可享有3個月年利率2.1%、6個月期以上年利率2.2%的優惠，若新資金、臨櫃10萬美元以上更可享有年利率2.5%的優惠。

不過，Money101金融比較網提醒外幣定存藏了限定資金來源或客戶身分、年利率、手續費、起存門檻等4大盲點，提醒民眾開戶前應仔細了解，以免因資訊不對等而造成損失。

Money101金融比較網指出，外幣高利定存牌告利率為「年利率」，但高利定存通常為14天期、3個月等，因此，民眾實際落袋的利息有限。舉例來說，若民眾承作美元1個月期2.58%優利定存方案，承作金額為20萬美元時，可獲得的利息為444美元，計算方式為20萬美元x2.58%/360x31，即民眾參與美元1個月高利定存的實際收益是年利率0.22%。

其次，外幣高利定存專案多限定「資金來源」或是「存戶身份」，例如限定新資金，也就是必須自其他銀行匯入資金或是新存入資金，又或者是須為網銀客戶、卓越理財客戶等。

第三，除了比較優存利率，更要將外幣匯款、提領外幣的手續費列為成本。Money101金融比較網舉例說明，民眾將原本停泊在A銀行的美元，轉到利率較高的B銀行時，這時就會產生匯款手續費，建議民眾細算實際領到的利息，若高於手續費時再行動。

第四，起存金額門檻限制。Money101金融比較網表示，市面上外幣高利定存起存門檻各家不一，建議民眾可先計算出自己可配置的資產額度，再比較市場上適合自己的理財產品，更省時。（編輯：郭萍英）1070615