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渾水狙擊同業拖累 大地教育今再跌逾3成 連跌2日創

鉅亨網2018/06/15 15:35
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受到中概股同業遭做空機構渾水狙擊，大地教育 (8417-HK) 昨 (14) 日股價急跌逾 25%，今 (15) 日仍未止跌，截至 14:08，跌幅擴大至 31.786%，報港幣 0.191 元，股價創新低。

做空機構渾水研究 (Muddy Waters) 日前狙擊在美股上市、市值達 200 億美元的大陸教育股好未來 (TAL-US)，指其擁有真實的業務 (Real Business)，但自 2016 年度開始，已開始誇大獲利，預計該公司於 2016 年至 2018 年度期間，獲利至少誇大近 44%。

在渾水的空頭狙擊下，好未來股價週三 (13 日) 大跌 10%，隔晚再跌 1.5%，收報 40.48 美元。

大地教育將於 6 月 28 日公佈截至 3 月底止全年度業績，而早於 4 月下旬發盈警，預期年度獲利將較上年度的經調整純利 (不計及非經常性上市開支) 減少，主要由於額外的廣告活動及舉辦較大規模展覽以及員工增加分別令市場行銷成本及員工成本增加。

同板塊或相關股份表現：

中教控股 (0839-HK) 漲 5.66%，報港幣 15.666 元

楓葉教育 (1317-HK) 漲 0.99%，報港幣 14.28 元

成實外教育 (1565-HK) 漲 1.336%，報港幣 5.31 元

民生教育 (1569-HK) 漲 1.878%，報港幣 2.17 元

21 世紀教育 (1598-HK) 漲 1.914% 報港幣 2.13 元

澳洲成峰高教 (1752-HK) 持平，報港幣 0.78 元，盤中漲 1.282%

新高教集團 (2001-HK) 漲 1.003%，報港幣 8.06 元

中國新華教育 (2779-HK) 漲 2.148%，報港幣 4.28 元

宇華教育 (6169-HK) 漲 3.793%，報港幣 6.02 元

東方大學城 (8067-HK)、金匯教育 (8160-HK) 持平

皇岦 (8105-HK) 跌 4.396%，報 0.435 元。

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