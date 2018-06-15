渾水狙擊同業拖累 大地教育今再跌逾3成 連跌2日創

受到中概股同業遭做空機構渾水狙擊，大地教育 (8417-HK) 昨 (14) 日股價急跌逾 25%，今 (15) 日仍未止跌，截至 14:08，跌幅擴大至 31.786%，報港幣 0.191 元，股價創新低。

做空機構渾水研究 (Muddy Waters) 日前狙擊在美股上市、市值達 200 億美元的大陸教育股好未來 (TAL-US)，指其擁有真實的業務 (Real Business)，但自 2016 年度開始，已開始誇大獲利，預計該公司於 2016 年至 2018 年度期間，獲利至少誇大近 44%。