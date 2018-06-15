中國退伍軍人傳集結維權 有傷殘老兵被打

（中央社台北15日電）四川日前發生傷殘老兵遭當地警方毆打事件，激起中國各地老兵義憤，中國西南地區越戰老兵團體號召集體抗議聲援。當地鎮長迅速於13日致歉，打人警察遭停職。

維權網14日報導，重慶市傷殘軍人組委會和貴州省參戰老兵緊急通知，號召旗下老兵14日到四川德陽和綿陽的政府廣場，抗議越戰傷殘老兵在維權中遭受毆打，要求討回公道。

報導說，中國退伍軍人近期維權活動遭到打壓。繼河南省漯河市抓捕退伍軍人事件後，四川省德陽市中江縣近日又發生毆打傷殘老兵事件。

民生觀察（CRLW）報導，傷殘老兵李峰12日晚在家休息，中江縣緝莊派出所4名民警強行闖入，對他拳打腳踢，不僅銬起來毆打，還朝他的五官部位噴辣椒水。李峰的戰友聞訊前去聲援，民警舉槍威脅。