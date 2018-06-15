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中央社

中國退伍軍人傳集結維權 有傷殘老兵被打

中央社2018/06/15 15:31
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北15日電）四川日前發生傷殘老兵遭當地警方毆打事件，激起中國各地老兵義憤，中國西南地區越戰老兵團體號召集體抗議聲援。當地鎮長迅速於13日致歉，打人警察遭停職。

維權網14日報導，重慶市傷殘軍人組委會和貴州省參戰老兵緊急通知，號召旗下老兵14日到四川德陽和綿陽的政府廣場，抗議越戰傷殘老兵在維權中遭受毆打，要求討回公道。

報導說，中國退伍軍人近期維權活動遭到打壓。繼河南省漯河市抓捕退伍軍人事件後，四川省德陽市中江縣近日又發生毆打傷殘老兵事件。

民生觀察（CRLW）報導，傷殘老兵李峰12日晚在家休息，中江縣緝莊派出所4名民警強行闖入，對他拳打腳踢，不僅銬起來毆打，還朝他的五官部位噴辣椒水。李峰的戰友聞訊前去聲援，民警舉槍威脅。

網上流傳的照片顯示，多名穿著迷彩服民眾手拉寫有「中江」字樣的布條，抗議警察毆打退伍軍人。

自由亞洲電台（RFA）報導，數百名老兵自發前往聲援。13日晚上，當地鎮長到場致歉，涉事警察被停職處罰。

據報導，河南漯河軍嫂被抓事件引起中國各地數千名老兵義憤，陸續前去漯河聲援，李峰是其中之一。從漯河回家後，李峰又打算去四川雅安旁聽一個有關老兵的庭審，隨後就受到當地警方阻撓與毆打。

中國官媒新華社曾報導，中國退役軍人事務部4月16日掛牌。新機構以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，加快機構改革和職能整合，目標是建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障體制。（編輯：馮昭/陳家倫）1070615

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