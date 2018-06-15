NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈膝關節》看不見的才最令人震驚送暖慶端午　溫馨關懷回收個體戶8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
娛樂

被多少鈔票打臉最痛？　男星實測這個金額痛到不要

娛樂中心／綜合報導2018/06/15 17:06
▲原田龍二實驗被多少鈔票打臉才會痛。（圖／翻攝PANDORA , 2018.06.15）
▲原田龍二實驗被多少鈔票打臉才會痛。（圖／翻攝PANDORA , 2018.06.15）

日本節目《summers的神疑問》近日推出實驗單元「多少鈔票打臉才會痛」，節目找來男星原田龍二、女星鈴木紗理奈飾演分手情侶，從100萬日圓開始打臉，逐漸往上提高金額，實測結果原田龍二坦言，800萬日圓是極限了。


▲《summers的神疑問》節目組準備1000萬日圓實驗。（圖／翻攝PANDORA , 2018.06.15）

節目組準備1000萬日圓（約270萬元台幣）挑戰打臉，一開始鈴木紗理奈先是拿起100萬日圓（約27萬元台幣），打在原田龍二臉上，他形容像是甩巴掌的感覺，之後提高到150萬日圓（約41萬元台幣）、200萬日圓（約54萬元台幣）痛感加倍，到了400萬日圓（約109萬元台幣）時，原田龍二忍不住問鈴木紗理奈：「妳這次是用拳頭打的嗎。」 


▲原田龍二坦言800萬日圓是極限。（圖／翻攝PANDORA , 2018.06.15）

當金額來到500萬日圓（約136萬元台幣）時，原田龍二忍不住笑場，還NG兩次直呼「超級恐怖的啦」，錄影時間超過3小時，金額也提高到800萬日圓（約219萬元台幣），一打下去原田龍二受不了立刻喊停「這邊就是極限了！」他形容像是「被不懂手下留情的小孩子打那種感覺。」 

關鍵字《summers的神疑問》原田龍二鈴木紗理奈鈔票打臉
廣仲入圍金曲心情複雜私密孕照公開　余文樂此舉被讚爆

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan