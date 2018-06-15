被多少鈔票打臉最痛？　男星實測這個金額痛到不要

日本節目《summers的神疑問》近日推出實驗單元「多少鈔票打臉才會痛」，節目找來男星原田龍二、女星鈴木紗理奈飾演分手情侶，從100萬日圓開始打臉，逐漸往上提高金額，實測結果原田龍二坦言，800萬日圓是極限了。

節目組準備1000萬日圓（約270萬元台幣）挑戰打臉，一開始鈴木紗理奈先是拿起100萬日圓（約27萬元台幣），打在原田龍二臉上，他形容像是甩巴掌的感覺，之後提高到150萬日圓（約41萬元台幣）、200萬日圓（約54萬元台幣）痛感加倍，到了400萬日圓（約109萬元台幣）時，原田龍二忍不住問鈴木紗理奈：「妳這次是用拳頭打的嗎。」



▲原田龍二坦言800萬日圓是極限。（圖／翻攝PANDORA , 2018.06.15）

當金額來到500萬日圓（約136萬元台幣）時，原田龍二忍不住笑場，還NG兩次直呼「超級恐怖的啦」，錄影時間超過3小時，金額也提高到800萬日圓（約219萬元台幣），一打下去原田龍二受不了立刻喊停「這邊就是極限了！」他形容像是「被不懂手下留情的小孩子打那種感覺。」