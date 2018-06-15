看準台人旅遊高消費 銀行搶推航空卡 5張信用卡優惠

Money101.com.tw 台灣董事總經理周純如表示，近一兩年市場上的航空卡推陳出新，發卡銀行提供的累積哩程方案也越來越優惠，民眾依據消費習慣仔細比較，善加使用信用卡促刷活動。

根據萬事達卡調查，台灣民眾平均每人單次出國旅遊平均消費為 4.6 萬元，名列亞太區國外旅遊花費第 6 名，而看準國人旅遊高消費，銀行紛推航空卡，目前市面上航空卡包括國泰世華亞洲萬里通聯名卡、台新國泰航空聯名卡、美國運通國泰航空聯名卡、花旗寰旅世界卡以及星展飛行世界卡等，建議民眾可善用信用卡優惠活動，快速累積機票。

隨著亞洲萬里通，即國泰航空全資的哩程獎勵計畫更新飛行獎勵內容，原本一趟東京來回機票需要 3 萬哩才能兌換，6 月 22 日之後，僅須 2 萬哩就能換到。反觀長榮哩程、華航哩程都需要 3.5 萬哩，才能換到一張亞洲航線機票。因此，若非飛行常客，單憑刷卡消費來累積哩程數，亞洲萬里通的累積成本相較便宜。

目前市場上能累積亞洲萬里通 (Asia Miles) 的航空卡，包含國泰世華亞洲萬里通聯名卡、台新國泰航空聯名卡、美國運通國泰航空聯名卡、花旗寰旅世界卡以及昨 (14) 日上市的星展飛行世界卡等 5 張信用卡。

Money101.com.tw 金融比較網建議，一般小資上班族想要快速累積哩程，選擇主力消費信用卡非常重要，建議可從兩撇步挑選，包括第一了解是否有年費以及年費要繳多少錢；第二計算每哩刷卡成本，選擇每哩刷卡成本越低的信用卡越省錢。

其中若以免年費或是低年費的航空卡來挑，台新國泰航空鈦金卡免年費，國內消費每 30 元累積 1 哩，國外則是每 25 元累積 1 哩；星展飛行鈦金卡則首年免年費，只要年消費 12 次，隔年就免年費，對於小資族來說，算是較為簡易的減免年費條件，國內消費每 30 元累積 1 哩，國外每 20 元累積 1 哩；國泰世華亞洲萬里通里享卡首年免年費，隔年年費為 288 元，國、內外消費通通每 30 元就能累積 1 哩。

若以年費約莫 2 千元到 3 千元的航空卡來比較，星展飛行世界卡推出的回饋方案，國內消費只要 18 元就能累積 1 哩，為國內每哩消費成本相當低的一張信用卡；花旗寰旅世界卡 20 元刷卡金額能累積 1 哩；國泰世華亞洲萬里通鈦商卡於國內一般通路刷卡，每 25 元累積 1 哩，若在指定通路消費，則可以到 15 元累積 1 哩；台新國泰航空翱翔鈦金卡則是國內消費每 25 元能累積 1 哩。

Money101.com.tw 計算，一戶家庭每年 20 萬至 30 萬元的日用開銷，就能累積到 1.5 萬哩，可免費兌換香港來回機票，此外，繳保費也能賺哩數，包含星展飛行世界卡、台新國泰航空聯名卡、花旗寰旅世界卡以及美國運通國泰航空聯名卡等，都將保費列為一般消費。

