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元大金每股配息0.55元 看金金併「有利有弊」

鉅亨網2018/06/15 15:44
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元大金 (2885-TW) 今 (15) 舉行股東會，股東會中通過每股分配現金股利 0.55 元。董事長王榮周表示，元大金中長期經營策略主軸為「穩固核心、驅動成長」，採證券、銀行、壽險 3 大業務平衡發展。雖然今 (2018) 年元旦旗下大眾銀行才正式併入元大銀行，但媒體仍關切元大金對「金金併」態度，元大金發言人陳修偉表示，金金併有利有弊，需要評估如何進行。

王榮周表示，國內外資本市場投資熱絡，有利金融業的投資收益，元大金為持續強化市場地位，完成多項併購案，其中，旗下大眾銀行才正式併入元大銀行，到去年底金控負債淨值比率為 15.9%，集團資本適足率為 133.19%。

王榮周表示，元大金旗下最大小金雞證券子公司，以經紀通路的優勢，發展私人銀行等級的財富管理服務，海外經營則建構連接台、港、韓、倫敦、泰國、印尼、越南等國際交易平台，目標是成為亞洲區域型國際投資銀行。

而銀行子公司，王榮周表示，已完成大眾銀行正式併入，正著手整合暨調整業務結構，提升合併綜效，五大事業處分別統籌業務發展策略與執行，強化國內外營業據點的業務連繫與合作，提供客戶跨境金融服務，擴大海外業務的比重。

壽險子公司部分，產品以「退休生活」、「退休醫療」與「退休照護」三大訴求為主，順應數位金融潮流，持續優化電商平台的介面、架構與功能，充實網路投保商品線。

不過，有小股東質疑元大人壽的經營成效，元大人壽高層表示，元大人壽的獲利情況已經大幅改善，去年全年虧損約 1.59 億元，但今年前 5 月已經賺錢，自結前 5 月累計獲利已達 6.03 億元，未來會持續推動長天期保單。

雖然元大金才剛完成併購大眾銀行，但是媒體仍關切其對「金金併」看法，陳修偉表示，金管會提出「金金併」，與過去做法不同，是一個全新的概念，元大金也會研究如何去進行，不過金金併其實有利有弊，好的一面是可快速累積資產，但壞處可能會需要提列商譽，或是人員整併上需要審慎思考，元大金需要綜合評估如何進行。

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關鍵字元大金金金併headline
渾水狙擊同業拖累 大地教育...看準台人旅遊高消費 銀行搶...

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